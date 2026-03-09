銀座ランチビュッフェ3000円以下でこのクオリティは神！窯焼きピッツァ、出来たてパンケーキ、いちごスイーツも好きなだけ
ダイワロイネットホテル銀座 PREMIERの2階に位置する「The Kitchen Salvatore Cuomo GINZA」では、通年でランチビュッフェを開催。サルヴァトーレ・クオモ氏がプロデュースするレストランで、釜焼きのピッツァも好きなだけ楽しめる。
そこで、コスパ抜群と話題のこちらを、ビュッフェ専門YouTubeのモチ子さんと詳細をレポート。本格パスタ、出来たてパンケーキに加え、今ならいちごスイーツもラインナップ！
年間50回以上ビュッフェに通う、ビュッフェオタクのモチ子です。今回は、ダイワロイネットホテル銀座 PREMIERの2階にある「The Kitchen Salvatore Cuomo GINZA」に初めてやってきました。
サルヴァトーレ・クオモ氏がプロデュースするレストランということで、間違いないと期待が高まります！ 薪窯で焼かれたピッツァに、旬の食材を使った前菜、いちごスイーツ、さらにパンケーキも好きなだけ楽しめるんですよ。
食事のまえにドリンクで乾杯です。ビュッフェ代には含まれていないのですが、モクテルの「ファンタジーノ」をオーダーしました。爽やかな味わいでビュッフェのお供にぴったりです。ちなみに、ドリンクコーナーには、冷たい飲み物やコーヒー、紅茶などが並んでいて、こちらはビュッフェ代に含まれていますよ。
それでは、準備体操ということで、前菜から食べ始めていきます。カラフルな見た目で元気が出そうな「紫キャベツと黄人参 季節野菜のマリネサラダ ローズマリーフレーバー」。シャキシャキのキャベツ、しっかり甘みのあるトマトとにんじん。素材本来の味わいが引き立っています。
「ワカサギと京菜のスカペーチェ レーズンアクセント」は、甘酸っぱい味わいです。
おしゃれな見た目の「スモークサーモンと小松菜 アーリーレッドスライスのグレイズサラダ 黒ゴマ風味」。サーモンはしっとりとしていて、インゲンはコリッとした食感。前菜にぴったりの一品です。
続いて「ローストポーク野生種ルッコラ添えピンクペッパー風味」を。甘辛いソースがお肉のおいしさを引き立てます。
プリプリのエビを楽しめる「海老のマリネ」。ほかには、柔らかなズッキーニとびっくりするほど甘いパプリカも。こちらも素材のよさが楽しめました。
お次は、温かな料理を。
「今週の温かいお肉の煮込み料理」は、ふわふわの肉団子と、ソーセージ、鶏肉がふんだんに。コクもある塩ベースのソースで、パンと一緒に味わってもよさそう。
びっくりするほど大きい「冬野菜のプロシュットコット パスタ入りフリッタータ」。フリッタータはクリーミーな味わいで、中にはハムや野菜など具材がゴロゴロ。旨みもギュッと詰まっていて、大きめサイズですが完食してしまいました。
「青海苔のゼッポリーネ」はモチモチ食感で、イタリアの揚げパンといった感じでしょうか。ほどよい塩気でおいしいです。
焼きたてのピッツァをいただいていきましょう。
まずは「しらすのマリナーラ」です。トマトベースのソースに、とにかくしらすが盛りだくさん。具材はもちろん、生地がモチモチでとってもおいしい。チーズをトッピングしていないピッツァなので、後味はあっさり。ペロッと食べられちゃいますね。
「ビスマルク」は、きのこ、ベーコン、とろとろの卵がのっています。ベーコンの塩気がいい感じですね。
おいしいピッツァを食べて、すっかりピッツァ気分になってしまいました。先ほどいただけなかったものも取ってきました。
定番の「マルゲリータ」です。トマトソースとチーズのコク、そして、なんといっても生地がおいしい。唐辛子オイルで、ほんのりピリッとさせるのもおすすめです。
お次は「豚肉とウンドゥーヤのピッツァ」をいただきます。ウンドゥーヤは、ペースト状の辛いサラミのことで、初めて食べるかもしれません。お肉がぎっしりで、旨みをしっかり感じられるのが嬉しい。もっと辛いかと思っていたのですが、食べやすい味わいですね。
このタイミングで、ちょっとデザートに寄り道を。
甘酸っぱいベリーのムースと、チョコレートのスポンジが層になった「ダブルベリーのムース」。間違いのない組み合わせで、定番のおいしさです。
口溶けのいい「ストロベリーフロマージュフレーズ」。ストロベリーとチーズのムースが層になっています。
一口サイズでかわいらしい「いちごマカロン」は、さっくりとした食感。ミニサイズなので食べ進めやすいです。
いちごスイーツといえば、「いちごのショートケーキ」は欠かせないですよね。しっとりとしたスポンジケーキ、ミルキーなクリーム、そしてフレッシュないちごがたくさん。シンプルなケーキですが、こういうのが食べたかった…と思わせてくれる味わい。とてもおいしいです。
「ストロベリーチョコレートのシュークリーム」は、チョコレートのシュー生地の中に、いちごのクリームがたっぷり。
「カカオチョコレート ロールケーキ」は濃厚な味わいで、冬らしいスイーツ。ふわふわのスポンジケーキの中に、チョコレートクリームがふんだんに入っています。
見た目もかわいらしい「いちごの生チョコレート」。とろける食感のチョコレートと、いちごパウダー、これは新感覚の味わいです。
再びピッツァのコーナーへ。
「ベビー帆立とズッキーニのピッツァ」は、帆立の旨みを堪能できて最高。
デザートのようなピッツァ「ハチミツとチーズ」。はちみつの甘みと、チーズのミルキーさが相性抜群。おいしくて幸せな限りです。
