1次ラウンド・プールCオーストラリア戦

野球日本代表「侍ジャパン」は8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCでオーストラリアと対戦。4-3で勝利した。大谷翔平（ドジャース）は日付が変わる直前にインスタグラムを更新。3連勝を伝えたほか、ストーリー機能に載せた“1枚の写真”が感動を呼んでいる。

拳を合わせた。

大谷は通常投稿では勝利直後とみられる場面や試合前の岡本を中心にした円陣、整列の写真を投稿。文面には「☆」を3つ並べ、WBC3勝目を表現し「みなさんまた明後日」と記すと、ファンから激励のコメントが寄せられていた。

一方で、ストーリー機能では小園との2ショットも公開した。ベンチに座る25歳とグータッチを交わしている。背を向けた大谷の表情は分からないが、小園は嬉しそう。キャプションには「THE LAST SAMURAI」と小園へのメンションとともにつづった。

小園はここまで、野手では唯一の未出場。それを大谷が気遣ったのかもしれない。これに小園は「ラスト侍頑張ります」と大谷の投稿を引用してストーリー機能で反応した。

2人のやり取りにネット上のファンも感動。「流石にこれは泣いている」「広島ファンも救ってる」「あまりに人として出来すぎている」「一流の選手は人としても一流なんだとあらゆる場面で痛感する」「並の人間力じゃこれはできんわ」「小園出番は必ずくるから活躍してくれ！」などの声が書き込まれていた。

日本代表はオーストラリア戦の勝利で1次ラウンド3連勝。1試合を残し、1位突破で準々決勝進出を決めた。



（THE ANSWER編集部）