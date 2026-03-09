「自分の子は通わせない」朝鮮学校に12年通った卒業生が語る“愛憎”と衰退の理由
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「なぜ僕は日本で生まれたのに北朝鮮の教育を受けたのか」と題した動画を公開した。初級部から高級部まで12年間朝鮮学校に通った卒業生Nさん（仮名）が出演し、外部からは見えにくい学校生活の実態や、「自分の子供は通わせたくない」という複雑な本音を語った。
対談は、Nさんが朝鮮学校に入学した経緯から始まった。入学は自身の意思ではなく、やはり卒業生である親の「民族の言葉や歴史を学ばせたい」という強い意向だったという。Nさんは学校生活を振り返り、「評価するなら50点。良いところも悪いところも半々で、愛憎両方ある」と表現。ルーツを学べたことや修学旅行で訪れた北朝鮮の思い出などポジティブな面を挙げる一方で、独特な体育会系のノリや思想教育に違和感を覚え、「辞めたい」と考えた瞬間も多々あったと明かした。
世間で囁かれる「スパイ養成機関ではないか」という噂について問われると、Nさんは「北朝鮮の思想教育はありつつも、受け取らなくてもいいという認識だった」と回答。内部にはバリバリ信じている人もいれば、Nさんのように「陰で冷たい目線で見つめるような人」も一定数存在するという、一枚岩ではない生徒たちのリアリティを説明した。
話題が「自分の子供を朝鮮学校に通わせたいか」に及ぶと、Nさんは「通わせたくない」と即答した。その最大の理由は、冷戦時代から変わらない「時代に合わない教育内容」にあると指摘。特に進学面での不満や、高級部から朝鮮大学校へ進む際の勧誘が激しい点に触れ、成績優秀者などがターゲットにされ「感情に訴えかける」ような勧誘が行われる実情を吐露した。
動画の終盤、Nさんは自身のアイデンティティを「朝鮮民族」と定義しつつ、朝鮮学校の今後については「年々減少のペースは加速している」と冷静に分析。教育内容が現実社会と乖離している現状が変わらない限り、自身のように距離を置く卒業生が増え、生徒数は減り続けるだろうとの見解を示して対談を締めくくった。
対談は、Nさんが朝鮮学校に入学した経緯から始まった。入学は自身の意思ではなく、やはり卒業生である親の「民族の言葉や歴史を学ばせたい」という強い意向だったという。Nさんは学校生活を振り返り、「評価するなら50点。良いところも悪いところも半々で、愛憎両方ある」と表現。ルーツを学べたことや修学旅行で訪れた北朝鮮の思い出などポジティブな面を挙げる一方で、独特な体育会系のノリや思想教育に違和感を覚え、「辞めたい」と考えた瞬間も多々あったと明かした。
世間で囁かれる「スパイ養成機関ではないか」という噂について問われると、Nさんは「北朝鮮の思想教育はありつつも、受け取らなくてもいいという認識だった」と回答。内部にはバリバリ信じている人もいれば、Nさんのように「陰で冷たい目線で見つめるような人」も一定数存在するという、一枚岩ではない生徒たちのリアリティを説明した。
話題が「自分の子供を朝鮮学校に通わせたいか」に及ぶと、Nさんは「通わせたくない」と即答した。その最大の理由は、冷戦時代から変わらない「時代に合わない教育内容」にあると指摘。特に進学面での不満や、高級部から朝鮮大学校へ進む際の勧誘が激しい点に触れ、成績優秀者などがターゲットにされ「感情に訴えかける」ような勧誘が行われる実情を吐露した。
動画の終盤、Nさんは自身のアイデンティティを「朝鮮民族」と定義しつつ、朝鮮学校の今後については「年々減少のペースは加速している」と冷静に分析。教育内容が現実社会と乖離している現状が変わらない限り、自身のように距離を置く卒業生が増え、生徒数は減り続けるだろうとの見解を示して対談を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
意外と知らない、韓国第2の都市・釜山が直面する“消滅危機”の深刻な実態とは？
「日本人ってやっぱり個性的だよね」韓国人留学生が驚愕した“真逆”の価値観、これが日本の現実
意外と知らない東大生のリアル。博士課程の学生が語る「天才たちの7つの共通点」
チャンネル情報
【パクくん、博士（工学）】28歳。韓国歴19年、日本歴9年、渡航国数31カ国。韓国ソウル生まれ。韓国一の受験激戦地テチドンで勉学。韓国の高校を卒業後、日韓政府の国費留学生として来日。九州大学の学部を卒業、東大院の修士課程を修了。2026年3月に東大院の博士課程を修了。専門は分析化学。日韓英のトリリンガル。