第6回WBC・1次リーグC組

侍ジャパン − 豪州

＜3月8日 東京ドーム＞

WBC連覇を狙う野球日本代表・侍ジャパンは8日、1次リーグC組第3戦で豪州代表と対戦。0−0で迎えた6回表にミスで先制を許した。

侍ジャパンは先発の菅野智之（ロッキーズ）が4回4安打無失点と好投。5回から登板した隅田知一郎（西武）も最初のイニングは危なげなくゼロを刻んだが、6回は一死から豪州3番のホワイトフィールドに一塁線突破の二塁打を許しピンチを招いた。

一死二塁で二走・ホワイトフィールドが三塁へスタートを切ると、盗塁を阻止しようとした捕手・若月健矢（オリックス）が三塁へ悪送球。ボールが外野を転々とする間に、ホワイトフィールドは悠々と先制ホームを踏んだ。

侍ジャパン打線は豪州投手陣を捉え切れず5回まで無得点。4回は二死満塁で1番・大谷翔平（ドジャース）が打席に入ったものの、2ボール1ストライク後の4球目がストライクになったあと、相手捕手・パーキンスの二塁牽制に二走・牧秀悟（DeNA）が刺され憤死。牧は「セーフ」をアピールし、井端監督もチャレンジを要求するような動きは見せたものの、球審に認められず無得点に終わった。