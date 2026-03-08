インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「ペットにしたい中型犬」ランキングを投票で募っています。2026年3月6日時点で集まった1436票でのランキングを紹介します。

【画像】意外な《中型犬》もランクイン？ TOP10を全部見る！

3位は「ウェルシュ・コーギー・ペンブローク」でした。回答者からは「脚が短いですが、顔が大変かわいくて、お尻も大きくて人懐っこい性格の子が多くて大好きだから」「好奇心旺盛で、誰とでも仲良くなれる性格なのでとても飼いやすいらしいから」といった声が寄せられていました。

2位には「柴犬」がランクイン。「柴犬はかわいくて賢いので、ペットとして飼うとすごく楽しいと思います」「飼い主に従順で警戒心が強いから番犬にも向いているし、かわいらしい見た目なのでぜひ飼ってみたいなと思う」などのコメントが見られました。

そして、1位は「シェットランドシープドッグ（シェルティ）」でした。「運動量がそれなりに必要な犬種なので、近所のドッグランとかでフリスビーやボール投げをして遊びたい」「昔、親戚が飼っていたシェルティが、とても穏やかで人懐っこくて大好きでした」などの回答が集まっていました。