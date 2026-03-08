戸田恵子、TBSで“りくりゅう”ペアと遭遇し大興奮「お会いできてめっちゃ嬉しかったー！」

女優で声優の戸田恵子が7日に自身のアメブロを更新。フィギュアスケートの“りくりゅう”ペアこと三浦璃来、木原龍一ペアと遭遇し感激したことを報告した。

この日、戸田は「今朝は早かったー！4時半起き」と明かし、寝不足のままバラエティ番組のロケに参加したことを報告。続けて「でも嬉しいことあったー！」と切り出し「支度にTBSに向かったら、なんと楽屋に『りくりゅうペア』の名前があるではありませんか！」と明かした。

続けて「『おめでとうを一緒に言いに行こうよー！』とずんの飯尾さんを誘って」挨拶に行ったといい「きゃー！お会いできてめっちゃ嬉しかったー！」と大興奮の様子でコメント。「おめでとうございまーす！ずーっと応援してましたー！」と祝福の言葉を伝えたと明かした。

また、ペアの振る舞いについて「わざわざお二人は立ってご挨拶してくださいましたー！ちゃんとしてらっしゃるの」とその人柄に感心した様子をつづった。

最後に、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を観戦したことにも触れ「たくさんのホームランも痺れたけど、最後の周東選手！カッケー！WBCある間は集中力欠けちゃうな〜」とつづり、ブログを締めくくった。