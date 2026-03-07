フィギュア界16歳新星の思わずバグる“神プロポーション”に話題沸騰　「身長153って本当？」「手足長すぎ」【世界ジュニア選手権】

フィギュア界には今後楽しみな人材が多いとされる、岡もその一人だ(C)Getty Images

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権が現地時間3月5日にエストニア・タリンで行われ、女子ショートプログラム（SP）で17歳の島田麻央が71.90点の高得点で首位、続いて16歳の岡万佑子が69.77点をマークして2位に入った。

史上初のジュニア4連覇を狙う島田とともに大きく注目が集まったのは岡にもあった。



クジャクをモチーフにした印象的な衣装で冒頭からルッツ、トウループの連続3回転を見事に着氷。さらにダブルアクセルなどもしっかり決め、のびやかなスケーティングで圧巻の演技を魅せた。

また注目が集まったのは岡のプロフィルにもあった。国際スケート連盟表記では153センチとなっているが、手足が長くバランスの良い体つきで「153センチには見えない」「本当に？」「153センチと信じられないほど手足長い」「氷上では大きく見える」「ものすごい小顔」と“神プロポーション”にも脚光が集まった。