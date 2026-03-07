フィギュア界16歳新星の思わずバグる“神プロポーション”に話題沸騰 「身長153って本当？」「手足長すぎ」【世界ジュニア選手権】
フィギュア界には今後楽しみな人材が多いとされる、岡もその一人だ(C)Getty Images
フィギュアスケートの世界ジュニア選手権が現地時間3月5日にエストニア・タリンで行われ、女子ショートプログラム（SP）で17歳の島田麻央が71.90点の高得点で首位、続いて16歳の岡万佑子が69.77点をマークして2位に入った。
【写真】「16歳とは思えない」フィギュア女子・岡万佑子の姿をチェック
史上初のジュニア4連覇を狙う島田とともに大きく注目が集まったのは岡にもあった。
クジャクをモチーフにした印象的な衣装で冒頭からルッツ、トウループの連続3回転を見事に着氷。さらにダブルアクセルなどもしっかり決め、のびやかなスケーティングで圧巻の演技を魅せた。
また注目が集まったのは岡のプロフィルにもあった。国際スケート連盟表記では153センチとなっているが、手足が長くバランスの良い体つきで「153センチには見えない」「本当に？」「153センチと信じられないほど手足長い」「氷上では大きく見える」「ものすごい小顔」と“神プロポーション”にも脚光が集まった。
先に閉幕したミラノ・コルティナ五輪では17歳女子高生スケーター、女子シングルで銅メダルに輝いた中井亜美の鮮やかなトリプルアクセル、のびのびスケーティングも話題が集まった。
楽しみな人材が続々と出てくる女子フィギュア界には「しかし、凄いな」「今後も応援します」と期待の声も高まっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
