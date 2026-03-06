WBC日本VS台湾

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾と対戦。13-0で7回コールド発進した。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手（ドジャース）が先制満塁弾を含め3安打5打点、サイクル安打に迫る大暴れ。前回大会MVPが千両役者ぶりを発揮し、試合後のヒーローインタビューで胸中を語った。

大谷劇場だった。初回先頭、プレーボール初球を時速188キロ超速二塁打で東京ドームを沸かせたのが、開演の合図となった。2回1死満塁、変化球にタイミングを合わせ、振り抜いた打球は右翼席に着弾。お茶点てポーズも繰り出した今大会1号は打線に火をつける満塁弾に。打者一巡の猛攻でこの回2度目の打席でタイムリー。一挙10得点を演出し、2回終了時点でサイクル安打に王手をかけた。

4回の第4打席はファーストライナー。7回の第5打席で代打を送られ、お役御免となったが、侍ジャパンの大勝を牽引したのは背番号16だった。ナインとハイタッチを交わした大谷は大歓声に包まれながらヒーローインタビューへ。第一声で「良いゲームでいいスタートが切れた。応援のおかげ。ありがとうございます」と語り、2回の猛攻について「あの回に尽きる。取った後も集中してフォアボールも取っていた。素晴らしいゲームだった」と胸を張った。

自身の本塁打については「打った瞬間、入るなと思った。とにかく先制を取りたい。外野フライでもいいので、なんとか1点を取りたいと思っていた」と胸を張った。また、お茶点てポーズもチームで連発。「北山くんが一生懸命考えてくれたので、今後も続けられるように頑張りたい」と笑みをこぼした。次戦・韓国戦へ「素晴らしいチームと連戦が続くので、みんな早く家に帰ってたくさん寝て明日に備えたいなと思います」と大谷らしい言葉で決意を述べた。

最後は「厳しい戦いが続くと思うけど、ファンの人とチーム一丸となって球場全体を盛り上げていただければ励みになる。よろしくお願いします」と応援を呼びかけ、総立ちのファンから大歓声を浴びた。

大会前の“不振”は関係なかった。チーム合流後、出場が可能になった強化試合は2試合で計5打数無安打。本塁打はおろかヒット1本すら出ず、状態が心配されたが、さすがはメジャー本塁打王だ。米メディアからも称賛が届くなど、初戦からインパクト十分の活躍。前回大会決勝の9回に登板し、マイク・トラウトを三振に斬って世界一に輝いてから3年、これ以上ない形で世界に誇る大谷翔平が船出した。



（THE ANSWER編集部）