「お茶点てポーズ」や「ジョン・シナポーズ」を披露した後…

■チャイニーズ・タイペイ ー 日本（6日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手が6日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、チャイニーズ・タイペイ戦に出場。2回の第2打席で満塁アーチを放った。ダイヤモンドを一周してベンチに戻る直前、鈴木誠也外野手との“行動”にファンも注目した。

いきなり魅せた。大谷は初回の第1打席で初球を捉え右翼線への二塁打を放つと、塁上では北山亘基投手発案の「お茶点てポーズ」を披露した。さらに2回1死満塁の絶好機で迎えた第2打席、4球目のカーブを完璧に捉えた。打球速度165キロ、飛距離112メートルの一発を右翼席にかけた。

「お茶点てポーズ」や「ジョン・シナポーズ」などでダイヤモンドを周ると、ホームでは近藤健介外野手とハイタッチ。塁上にいたナインが出迎えるなか、ベンチ前で待っていたのが鈴木だった。満面の笑みを浮かべると、2人は示し合わせたようにジャンプして右手をぶつけあった。

同学年の大谷と鈴木のセレブレーションにSNS上のファンも笑顔になった。「かわいいね」「最高のショット」「誠也さん」「大谷と誠也どうしたんw」「なんかしてるな」と反響が広がった。（Full-Count編集部）