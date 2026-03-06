3月5日、待ちに待った『2026 ワールドベースボールクラシック（WBC）』が開幕した。日本代表「侍ジャパン」の活躍とともに注目が集まっているのが、B'zの稲葉浩志（61）がカバーしたNetflix大会応援ソング『タッチ』だ。

【超豪華写真】都内のカフェで食事をした、木村拓哉夫妻と稲葉浩志夫妻

WBCの全47試合を独占配信するNetflix

今回の大会で20周年を迎えるWBC。前回大会の決勝で敗れたアメリカがリベンジに向けドリームチームを結成するなど、大会前の盛り上がりは過去最高となっている。そんななか、WBCの全47試合を独占配信するのがNetflixだ。

「Netflixの大会応援ソングとして話題を集めているのが、稲葉浩志による『タッチ』のスペシャルカバーです。スペシャルムービーが2月13日に公開されると、なんと10日間で500万回再生を突破するほどの大きな反響を呼びました。3月6日からは、主要な音楽ダウンロード＆ストリーミングサービスでの配信もスタートします」（スポーツ紙記者）

さらに、NetflixではWBCでの熱い闘いをより楽しめるよう、さまざまな企画を用意。そのひとつが3月10日、日本が属する1次ラウンドC組の東京プール最終戦の日に予定されている稲葉のライブパフォーマンスだ。

この日は19時から日本対チェコ戦がスタート。その試合開始前に「Netflix大会応援ソング『タッチ』稲葉浩志ライブ」がおこなわれる。Netflixでのライブ配信スタートは、18時からの予定だ。

同曲は、1985年に放送スタートした野球アニメ『タッチ』の主題歌。岩崎良美の20枚目のシングルで、同年春に発表されてスマッシュヒットを記録したほか、数々の賞も受賞してロングセラーとなり、カラオケの定番曲にもなっている。

「もはやカバーというより稲葉オリジナル」

『タッチ』のスペシャルムービーを見た人からは、

《やばい！かっこ良すぎるんだけど！》

《鳥肌もの！稲葉さん、最高！配信開始が楽しみです》

《もはや、カバーというより稲葉オリジナルになってる》

《岩崎良美さんの雰囲気も大切にしながらカバーしている感じで素晴らしい》

といった声が上がっている。

「B'zとスポーツといえば、世界水泳の応援テーマソング『ultra soul』を思い出す方が多いかもしれません。2001年の“世界水泳福岡2001”からテーマソングとして何度か使用されており、世間に浸透していると言っても過言でないでしょう。ネット上では《どうしてもスポーツ系だとウルトラソウル！の世界水泳色が濃いけどタッチもいいね》など、『タッチ』だけでなく『ultra soul』の話題でも賑わっています」（前出・スポーツ紙記者）

B'zの『ultra soul』で熱く盛り上がった世界水泳。今回のWBCも、稲葉が歌う応援ソング『タッチ』とともに熱戦が繰り広げられることを期待したい。