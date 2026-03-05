ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2026年2月から全国のゲームセンターなどに順次展開される『NHKいないいないばあっ！』グッズを紹介します！

セガプライズ『NHKいないいないばあっ！』グッズ

投入時期：2026年2月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

NHK Eテレにて放送されている『いないいないばあっ！』のグッズがセガプライズから続々登場。

2026年2月は、「ワンワン」たちのキュートなマスコットとぬいぐるみが展開されます☆

NHKいないいないばあっ！ ワンワンのマスコット 〜カラフル〜

投入時期：2026年2月12日より順次

サイズ：全長約8×5×10cm

種類：全4種（グリーン、オレンジ、ブルー、ピンク）

カラフルな「ワンワン」のマスコットが初登場！

それぞれのカラーごとに異なるポーズや仕草にデザインされているのもポイントです。

NHKいないいないばあっ！ ワンワン&ぽぅぽのぬいぐるみ 〜おでかけコスチューム〜

投入時期：2026年2月20日より順次

サイズ：

・ワンワン：全長約22×8×15cm

・ぽぅぽ：全長約15×8×12cm

種類：全4種（ぽぅぽ（ブルー）、ワンワン（ブルー）、ワンワン（イエロー）、ぽぅぽ（イエロー））

おでかけ衣装の「ワンワン」と「ぽぅぽ」のぬいぐるみ。

水筒を持った「ワンワン」「ぽぅぽ」といっしょにお散歩にでかけたくなります☆

おうちでもおでかけ先でも楽しい気持ちにさせてくれる「ワンワン」たちのマスコットとぬいぐるみ。

2026年2月より全国のゲームセンターなどに順次登場する『NHKいないいないばあっ！』の紹介でした☆

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 色鮮やかなワンワンのマスコット！セガプライズ『NHKいないいないばあっ！』グッズ appeared first on Dtimes.