色鮮やかなワンワンのマスコット！セガプライズ『NHKいないいないばあっ！』グッズ
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は、2026年2月から全国のゲームセンターなどに順次展開される『NHKいないいないばあっ！』グッズを紹介します！
セガプライズ『NHKいないいないばあっ！』グッズ
投入時期：2026年2月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
NHK Eテレにて放送されている『いないいないばあっ！』のグッズがセガプライズから続々登場。
2026年2月は、「ワンワン」たちのキュートなマスコットとぬいぐるみが展開されます☆
NHKいないいないばあっ！ ワンワンのマスコット 〜カラフル〜
投入時期：2026年2月12日より順次
サイズ：全長約8×5×10cm
種類：全4種（グリーン、オレンジ、ブルー、ピンク）
カラフルな「ワンワン」のマスコットが初登場！
それぞれのカラーごとに異なるポーズや仕草にデザインされているのもポイントです。
NHKいないいないばあっ！ ワンワン&ぽぅぽのぬいぐるみ 〜おでかけコスチューム〜
投入時期：2026年2月20日より順次
サイズ：
・ワンワン：全長約22×8×15cm
・ぽぅぽ：全長約15×8×12cm
種類：全4種（ぽぅぽ（ブルー）、ワンワン（ブルー）、ワンワン（イエロー）、ぽぅぽ（イエロー））
おでかけ衣装の「ワンワン」と「ぽぅぽ」のぬいぐるみ。
水筒を持った「ワンワン」「ぽぅぽ」といっしょにお散歩にでかけたくなります☆
おうちでもおでかけ先でも楽しい気持ちにさせてくれる「ワンワン」たちのマスコットとぬいぐるみ。
2026年2月より全国のゲームセンターなどに順次登場する『NHKいないいないばあっ！』の紹介でした☆
