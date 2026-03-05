江口洋介が自身のInstagramを更新し、撮影後にカフェでくつろぐプライベートショットを公開した。

【写真】春の陽気を感じさせる木漏れ日が射すカフェでくつろぐ江口洋介

■スタッフが頼んだ大きなパンケーキに思わず笑顔が溢れる江口洋介

江口は「今日は撮影が早く終わり、Cafeでrelax」とコメントを添えて、3枚の写真を披露。写真には、チェック柄のシャツにブルーのアウターを合わせ、サングラスをかけた江口の姿が映し出されている。

オープンカフェのテラス席で、木漏れ日を浴びながら横を向いて微笑む姿を捉えた1枚目。穏やかな表情が印象的だ。続けて「スタッフが頼んだパンケーキを見て、すごい大きさだね、と笑っているところを激写」と綴られている通り、テーブルの上に置かれた高く積み上げられたパンケーキを前に満面の笑みを浮かべている瞬間（2枚目）。さらに、カップを持ち口元に運んでいる様子（3枚目）も。その佇まいからは、大人の色気と余裕が漂っている。

SNSには「優しい笑顔が素敵です」「絵になりますね」「どの写真もかっこいい」といった喜ぶファンの声が続々と集まっている。

