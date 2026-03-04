「直川」はなんて読む？「ちょくがわ」ではありません！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、オトナでも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「直川」はなんて読む？

「直川」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、和歌山県に位置するひらがな4文字の地名です。 いったい、「直川」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「のうがわ」でした。 直川は、和歌山県和歌山市に位置しています。 そんな直川のある和歌山市には、日本遺産に認定されている景勝地「絶景の宝庫 和歌の浦」があります。 平安時代に編まれた和歌の聖典『古今和歌集』の仮名序に、当時随行していた万葉歌人・山部赤人が詠んだ和歌「若の浦に 潮満ちくれば 潟をなみ 芦辺をさして 鶴鳴きわたる」が取り上げられたことから、“和歌の聖地”として長きに渡り親しまれていますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》

