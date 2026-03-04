10ºÐÅö»þ¤Ë¶¦±é¤·¤¿¡È»Ò¤É¤â°·¤¤¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÉÇÐÍ¥¤È¤Ï¡¡»ÒÌò½Ð¿È17ºÐ¡¢À¤´Ö¤¬Êú¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡Ä¡×
¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×¡½¡½10ºÐÅö»þ¤Ë¶¦±é¤·¤¿Æ´¤ì¤ÎÇÐÍ¥¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¥Ï¥°¤ò¼õ¤±¤¿»ûÅÄ¿´¡£3ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ç¤Ï¡¢17ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¸½ºß¤Î¼«Ê¬¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÅÏÊÕ¸¬¤«¤é¡Ö»Ò¤É¤â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¤«¤±¤é¤ì¤¿Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ì¸À¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¤´Ö¤¬Êú¤¯¡È¤¢¤Îº¢¤Î¿´¤¯¤ó¡É¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï°Õ³°¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
»ûÅÄ¿´
¡û¸½ºß17ºÐ¡¢»ÒÌò½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¢¾Íè¤Î¿ÊÏ©¤Ë³ëÆ£
»ûÅÄ¤¬½Ð±é¤·¤¿3ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ï¡¢Tver¤Ç10Æü¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ï¡¢1976Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡£2026Ç¯¤Ç50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÊüÁ÷²ó¿ô¤Ï1Ëü2,000²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
»ûÅÄ¿´¤Ï¡¢3ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù(Ëè½µ·î¡Á¶âÍË13:00¡Á)¤Ë½Ð±é¡£
ºòÇ¯½Ð±é¤·¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦ ¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤ÇºÆ¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ´¤ì¤ÎÅÏÊÕ¸¬¡£¡ÖÅÏÊÕ¸¬¤µ¤ó¤È¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¡ØÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È¥Ï¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
½é¶¦±é¤Ï10ºÐ¤´¤í¡£Åö»þ¤«¤éÅÏÊÕ¤Ï»Ò¤É¤â°·¤¤¤»¤º¡¢¡Ö¡Ø»Ò¤É¤â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤ë¤«¤é¡Ù¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤Î°ì¸À¤Ï¡¢¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿»ûÅÄ¤Î¶»¤Ëº£¤â¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢17ºÐ¤ÎÁÇ´é¤Ï¡ÈÂç¤Î¸¤¹¥¤¡É¡£¸½ºß5É¤¤Î°¦¸¤¤ÈÊë¤é¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á3É¤¤ÏÊÝ¸î¸¤¤À¤È¤¤¤¦¡£¾Íè¤ÎÌ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¤È¡¢ÊÝ¸î³èÆ°¤Ë·È¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖËÍ¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ëº¢¤Ë¡¢ÊÝ¸î¸¤¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤Ã¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÊÝ¸î»ÜÀß¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê³èÆ°¤ò¤É¤ó¤É¤ó¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ËÍ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÊÝ¸î³èÆ°¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ç®¤¤»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢10Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾Íè¤Ø¤Î³ëÆ£¤â¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï½Ã°å»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ûÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤³¤Ç¾¯¤·¿ÊÏ©¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£
¡Ö½Ã°å»Õ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤ª»Å»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÏÇÐÍ¥¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤à¤·¤íÊÝ¸î³èÆ°¤ò¹¤á¤ë¤Ê¤éÇÐÍ¥¶È¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¡È¹¤á¤ë¡É¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌÜÅª¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£½Ã°å»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡Ä¡Ä¤½¤ì¤¬Âç¤¤ÊÇº¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¿¿·õ¤ÊÌÂ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Å·ºÍ»ÒÌò¤È¤·¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¾¯Ç¯¤Ï¡¢º£¤ä¡È¼«Ê¬¤Î»ÈÌ¿¡É¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë17ºÐ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤´Ö¤¬Êú¤¯¼«¿È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¸½ºß¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯ËÍ¤ò¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤Ë³Ð¸ç¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
»ûÅÄ¤¬½Ð±é¤·¤¿3ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ï¡¢Tver¤Ç10Æü¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ï¡¢1976Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡£2026Ç¯¤Ç50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÊüÁ÷²ó¿ô¤Ï1Ëü2,000²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£