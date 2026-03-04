この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「ポテトしか食べない」にイライラする親へ 助産師HISAKOが断言「食べないのは本能」

助産師のHISAKOさんが自身のYouTubeチャンネルで「子どもの偏食 ご飯を食べないわが子にイライラ！」と題した動画を公開。子育て中の親を悩ませる「子どもの偏食問題」について、生物学的な視点からそのメカニズムを解説し、親の負担を軽くする考え方を提示した。



動画冒頭でHISAKOさんは、多くの親が「栄養のあるものを食べてほしい」という愛情ゆえに、子どもが食べないことにショックを受け、食事の時間が苦痛になっている現状を指摘。その上で、子どもが野菜などを食べないのは「親の料理の仕方や味付けのせいではない」と断言した。



HISAKOさんは、人間の本能として、甘味・旨味・塩味は生きるために必要な「美味しい味」として認識される一方、野菜などに含まれる苦味や酸味は「毒」「腐敗」として脳が危険信号を出す防御反応であると説明。大人になるとこれらを美味しく感じるのは「味覚の発達ではなく、実は味覚が退行し、センサーが鈍感になっていくからだ」という独自の視点を展開した。



また、子どもの胃の容量の小ささや、「実年齢プラス1分」と言われる集中力の短さを挙げ、理想通りに食事を進めることの難しさを強調。「ダラダラ食いはダメ」といった一般的な育児書のセオリーに対し、「理論と現実は比例しない」と一蹴し、「食べないなら下げる、食べるなら出す」といった柔軟な対応で十分だと述べた。



最後には、手の込んだ料理を作っても食べないのなら「作らない」という選択も正解だとし、レトルトやお惣菜の活用を推奨。「食事の時間を楽しい時間にすること」こそが食育の基本であり、「食べてくれたらラッキー」くらいの気楽な心持ちで向き合ってほしいと、世の親たちにエールを送った。