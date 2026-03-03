periperaグロス新作♡ミルクティーカラーのとろ蜜リップ登場

韓国コスメブランドperiperaから、大人気リップグロスの新コレクションが登場します。まろやかなミルクティーのようなカラーがそろう「インク グラスティング リップ グロス（ミルクティーコレクション）」は、自然な血色感とツヤを同時に叶えるアイテム。デイリーにも使いやすいやさしい色味で、ぷるんとした唇を演出してくれます♡

とろ蜜ツヤが魅力のグロス

「インク グラスティング リップ グロス（ミルクティーコレクション）」は、ハチミツのようにとろんとしたテクスチャーが特徴のリップグロス。

もっちりとしたグラッシーなツヤ感が唇にボリューム感を与え、べたつきにくく快適に使えます。

ビッグサイズのアプリケーターを採用しており、ひと塗りするだけでぷっくりとした印象の唇に仕上がります。22、23の2色は唇の上でピンクとグリーンの二層が混ざり合い、絶妙なカラーを楽しめます。

インク グラスティング リップ グロス（ミルクティーコレクション）

価格：1,320円

肌なじみの良いミルクティーカラーがそろい、自然な血色感を演出するラインナップ。さまざまなピンクにミルクをひとさじ加えたようなやさしい色味が特徴です。

内容量：4.5mL

カラー：6色

発売日：3月14日（土）より全国のPLAZAで順次発売

ミルクティーカラー全6色

18 フィグ ミルク フォーム



ふわふわのミルクフォームのような印象のソフトで澄んだフィグカラー。

19 ピーチ ラテ



香ばしいラテにピーチを加えたような、デイリー使いしやすいヌードカラー。

20 ピオニー ハグ（BEST）



ナチュラルな血色感をプラスする彩度ひかえめのクールピンクカラー。

21 ヌード グレープ



落ち着きのある奥深さを演出する、ほんのり日焼けしたグレープカラー。

22 いちご抹茶



上品なロージートーンに仕上がるカラー。ピンクとグリーンの二層を混ぜることで絶妙な色味に。

23 ピンク抹茶



明るめのミュートピンクカラー。ピンクラテに抹茶を加えたようなやさしい印象です。

＊日本限定カラー

毎日使いたくなる自然な血色感

まろやかなミルクティーカラーは、ナチュラルメイクにも華やかなメイクにもなじみやすいのが魅力。

ツヤ感とボリューム感を同時に叶えてくれるので、ひと塗りで旬のリップメイクが完成します。やさしいカラーのとろ蜜リップで、毎日のメイクをもっと楽しくしてみてください♡