震災後には石油列車が迂回運転

JR貨物は2026年3月14日のダイヤ改正で、「ECO-POWER 金太郎」の愛称を持つ交直流電気機関車EH500形のうち、改造を施した機関車を使って運用を上越線へ拡大します。その目的についてJR貨物の担当者に直撃すると、発表された以外の理由も見えてきました。

【“玉突き転属”発生!?】これが「金太郎」導入から置き換えられる「老機関車」です！（写真12枚）

同社はダイヤ改正に関する2025年12月12日の発表資料で、事業継続計画（BCP）対策として「主に東北線を中心に運用しているEH500形式交直流電気機関車の運用区間を上越線へ拡大します。これにより輸送障害時の迂回輸送対応力を強化し、関東⇔東北間におけるリダンダンシーを向上します」と強調しました。

2011年3月の東日本大震災後に東北地方の石油不足が深刻化した際には、鉄道貨物輸送の屋台骨を支えている東北本線に加え、常磐線も通れなくなりました。そこでJR貨物は、石油を運ぶ貨物列車が普段は運行しない羽越本線などの日本海縦貫線や、2007年度以降に貨物列車が走っていなかった磐越西線などを使って根岸駅（横浜市）から被災地の盛岡貨物ターミナル、郡山貨物ターミナル（福島県郡山市）まで石油列車を運行して復旧に貢献しました。

筆者（大塚圭一郎：共同通信社経済部次長）が取材したJR貨物運輸部運用グループの皆川 実グループリーダーと、木村孝太サブリーダーは、EH500形の上越線乗り入れは同じような事態が発生した場合に羽越本線などの日本海縦貫線を経由した迂回輸送に活用できると教えてくれました。

ただ、もう一つの思惑もあり、「一石二鳥」の狙いがあると明らかにしました。

BCP対応のために「2つの改造」

1998年に製造が始まったEH500形は最高速度110km/hで、交流20000V、直流1500Vに対応した電気機関車です。重さは134.4tで、出力は4000kW（1時間定格）あります。

上越線に乗り入れるのは仙台総合鉄道部に所属するEH500形で、2025年末時点で41両の機関車に、JR貨物は2つの“大きな改造”を施しました。

群馬と新潟の県境付近に急勾配がある直流の上越線は、東北本線より大きな出力が必要となります。このため、EH500形が架線から取り込む電気の入力電流を引き上げることを可能にしました。

一方、日本海縦貫線を通って迂回輸送するために出力を下げられる改造も施し、皆川さんは「新潟県の交流区間の一部は変電所の容量が小さく、（交直流電気機関車）EF510形と同じ出力まで下げて走れるようにした」と説明します。

「日本海迂回」準備万端？ 「桃太郎」とも連携

EH500形の改造では運転台に入力電流の切換スイッチを取り付けるとともに、制御装置の設定をスイッチで切り換えられるようにするソフトウエアの変更などを実施。外観は改造車と未改造車の違いはないそうです。



JR貨物の「桃太郎」ことEF210形がコンテナ車をひいた列車（大塚圭一郎撮影）



皆川さんは「2025年度末（26年3月末）までに計43両を改造します。29年度末までには仙台総合鉄道部のEH500形の全てとなる計66両の改造を完了させます」と明らかにしました。

2026年3月14日のダイヤ改正後にEH500形は、隅田川駅（東京都）と新潟貨物ターミナルを結ぶ定期列車の高崎操車場（群馬県高崎市）―新潟貨物間で運用し、コンテナ車20両を牽引します。皆川さんは新潟貨物発の列車で運ぶのは「具体的な顧客名は言えないが、紙製品や菓子などを運んでいる」と説明しました。

筆者の取材では、製紙大手の北越コーポレーションが新潟工場（新潟市）で製造した印刷用紙や新聞用紙などの紙製品の一部をJR貨物のコンテナ車で運んでいます。また、JR貨物が短文投稿サイト「X」にて、新潟県内に工場を抱える亀田製菓、ブルボン、岩塚製菓、越後製菓が「普段から貨物鉄道を利用いただいている」と投稿していることを踏まえると、運搬する菓子にはこうしたメーカーの製品が含まれているようです。

所要時間は通常ならば7時間弱となり、隅田川―新潟貨物間は高崎操車場、南長岡駅（新潟県長岡市）で運転士が交代するため計3人が乗務します。うち隅田川―高崎操車場間では、直流電気機関車で「ECO-POWER 桃太郎」の愛称を持つ「EF210形などがけん引することになる」（木村さん）といいます。

JR貨物はEH500形を上越線へ入れるのに先駆けて、車種教育を2025年10―11月に実施。東新潟機関区および同区南長岡派出所属の運転士計69名が参加し、EH500-8を高崎操車場から南長岡駅および新潟貨物ターミナル駅まで単機で回送しました。

教育を受けた運転士はEH500形を日本海縦貫線経由で迂回輸送する場合に対応できるようになり、準備が完了しました。北東北の日本海縦貫線などを担う秋田総合鉄道部は、EH500形が牽引する定期列車を既に受け持っています。

機関車の「玉突き転属」発生！

皆川さんはEH500形を上越線に入れる狙いを、BCPに加えて「（EH500形の導入で）玉突きによって上越線で使ってきた（直流電気機関車）EH200形を中央西線に持って行き、老朽化した機関車を置き換えるため」と話します。



JR貨物運輸部運用グループの皆川 実グループリーダー（右）と、木村孝太サブリーダー（東京都港区のJR貨物本社で大塚圭一郎撮影）



JR貨物は2026年3月14日のダイヤ改正後、中央西線の名古屋貨物ターミナルと南松本駅（長野県松本市）を結ぶ定期列車に使ってきた国鉄時代製造の直流電気機関車EF64形を、EH200形に置き換えます。

置き換えられるEF64形は愛知機関区（愛知県稲沢市）の所属で、EF64形の“牙城”でも廃車が急速に進んできました。JR貨物幹部は筆者に「EF64形は新しい機関車に比べると故障が多く、修理用の部品も調達しにくくなり、運転士養成を効率化するためにもJR貨物発足後の機関車に統一したい」と打ち明けました。

上越線への「こんにちはEH500形」という進出劇は、中央西線での「さようならEF64形」という世代交代劇という「もう一つの顔」を持っていました。