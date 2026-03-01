避妊を嫌がる40代男性に「妊娠したらどうするの？」と聞いたら“まさかの返事”にドン引き／恋愛人気記事BEST
女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2023年3月23日 記事は取材時の状況）
日本では性教育の遅れもあり、避妊や性感染症への知識が十分でない人がまだまだ少なくありません。今回は、避妊を拒否する男性に出会ってしまった女性のエピソードを紹介します。
◆アプリで出会ったオシャレな40歳男性と交際スタート
会社員の臼山美奈さん（仮名・38歳）も、そのような男性から思いもよらない仕打ちを受けたといいます。
「久しぶりに使ってみたマッチングアプリで、同年代の男性と会うことになったんです。この年齢で結婚をしていないなんて、バツイチか実は既婚者かも……と思いながら会ってみると、細身でデザインの凝ったシャツやジャケットを着たオシャレな男性が立っていました。“どうして、この人が今まで一人だったのだろう”って不思議に思いました……」
IT企業でデザイナーをしているという田原さん（仮名・40歳）とは二人で飲みに行く仲になり、すぐに付き合うようになります。
◆女性と長続きしないと聞いて不安な気持ちに…
「年代が近いので、聞いていた音楽や映画の話がよく合うんです。凄くマニアックな映画や、海外まで絵画を観に行った話をしてくれました。周りにはいないタイプだったので、一緒にいてワクワクしました。
この年齢になると、マッチングアプリを使うとママ活希望の若い男性からメッセが来たり、明らかに既婚者の人からの誘いばかり。田原さんは食事もごちそうしてくれて、女性扱いをしてくれたので一緒にいて楽しかったんです」
しかし、彼の言動で気になることがあったとか。
「彼は40歳だったので、それなりに恋愛経験はあったと思うんです。でも『今まで半年以上つきあったことがない』とか、“だいたい2〜3カ月で振られて別れている”と信じられないことを言うんです」
◆一見スマートな彼は、避妊を渋る最低男だった
田原さんと付き合うようになり、女性とすぐに別れる理由が明らかになります。
「彼は、40歳にもなって避妊を嫌がるんです……。真剣に付き合うつもりはあったのですが、まだどうなるのかわからないのに驚きました。しかもこれまで付き合ってきた子とも、『子どもができにくい体質だから』と言われたりして避妊しなかったって言うんです。そんなことを言われ、とにかく不愉快でした」
田原さんは渋々避妊には応じてくれたそうですが、さらに美奈さんを傷つけるようなことを言ってきます。
「『私はきちんと避妊をしてきた』と伝えると、『それは人生で損をしているね。避妊しないほうが女性も気持ちが良いのに』って信じられないことを言ってきたんです」
◆「赤ちゃんできたら一人で育てて」と笑う彼に失望
田原さんの不誠実な態度に、「子どもができたらどうするの」と尋ねたそう。
「彼は『まだ結婚は考えてない』とはっきり言いました。しかも、『もしも、赤ちゃんができたら、あなたが一人で育てて』って笑い交じりに言うんです。冗談でも信じられなかった」
当然のごとく美奈さんの中では、次第に田原さんへの気持ちがなくなっていきました。
「本当は一緒に出掛けたり、映画とか観に行ったりしたかったのですが、なぜか会うのは彼の家ばかり。しかも私が生理中は会いたがらないんです。どうやら生理中は女性がイライラするからっていう理由で避けていたようでした。それなのに、生理が終わった直後は子どもができにくいと思っていて、会いたがるんです。言っていることがめちゃくちゃで、どんどん会うのが嫌になっていきました」
そもそも“100％妊娠しない日”なんて存在しないので、田原さんの知識は完全に間違い。「生理後は妊娠しにくいから避妊をしない」なんて言語道断なのです。
「やはり女性の身体に対して無関心で、自分が正しいっていう態度だから、一緒にいるのが嫌になるんだって思いました。田原さんとはもう会いませんし、マッチングアプリはもうしばらくはやらないでおきます」
相手の体を思いやり、話をちゃんと聞いてくれる誠実な相手を選びたいですね。
＜取材・文／阿佐ヶ谷蘭子 イラスト／ただりえこ＞
