VERY RUBY CUTの春限定いちごダブルサンド登場♡苺づくし新作

いちごスイーツ専門店VERY RUBY CUTから、春だけの特別な味わいが登場します。ブランド初の春限定フレーバー「いちごダブルサンド」は、2種類の苺を贅沢に使用した季節感あふれる一品。さらに可愛らしいアソート缶や定番人気商品も揃い、いちご好きには見逃せないラインナップです。春の手土産や自分へのご褒美にぴったりな、ときめきの苺スイーツを楽しんでみてください♡

春限定いちごダブルサンド登場

いちごダブルサンド（春限定）



価格：4個入1,296円/8個入2,484円

ブランド代表作「いちごミルクサンド」から誕生した春限定フレーバー。イタリア産サブリナ苺のコンフィチュールと、あまおう苺の甘みを溶かし込んだ苺ショコラを組み合わせたダブルいちご仕立てです。

柔らかな状態で素材を重ねる“とろけるダブルメルト製法”により、しっとりクッキーとなめらかなフィリングが一体となったやわらか食感を楽しめます。

隠し味にはレッドラムをほんのり使用し、苺の甘酸っぱさを上品に引き立てているのもポイント。封を開けた瞬間に広がるみずみずしい苺の香りも魅力です。

販売期間：2026年3月1日(日)～5月下旬頃

取扱店：VERY RUBY CUTエキュート品川店

※アルコール含有量：約0.06%

井村屋のずんだもち風アイス登場♡贅沢3層仕立ての和スイーツ

可愛い苺缶と人気スイーツ

いちご缶スプリング



価格：2,268円

真っ赤ないちご色をコンセプトにした春限定アソート缶。エンボス加工のいちごデザインとパール色のリボンが華やかな印象です。

食べ終わった後は小物入れとして使える可愛さも魅力。自分へのご褒美や母の日ギフトにもおすすめです。

販売期間：2026年3月1日(日)～5月10日(日)頃

取扱店：VERY RUBY CUTエキュート品川店

※期間中でも商品が無くなり次第終了となります

※表示の価格は参考小売価格です

春の苺スイーツを楽しもう

春限定のいちごダブルサンドをはじめ、可愛らしいいちご缶や定番人気のサンドなど、VERY RUBY CUTならではの苺づくしのラインナップが揃いました。

季節限定の味わいや華やかな見た目は、手土産や贈り物にもぴったり。苺の香りに包まれる贅沢なひとときを、この春だけの特別なスイーツで楽しんでみてはいかがでしょうか♪