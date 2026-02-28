TVアニメ「霧尾ファンクラブ」2026年4月2日より放送開始！OPテーマはスカートとODD Foot Works「FANCLUB」に決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TVアニメ「霧尾ファンクラブ」は、MBS/TBS系28局“スーパーアニメイズムTURBO”枠にて、2026年4月2日より毎週木曜深夜0時26分から全国同時放送されることが発表となった。また、放送後より各配信プラットフォームで配信されることが決定した。

４月からの放送に先駆けて、TVアニメ「霧尾ファンクラブ」の番宣CMが公開。番宣CMはアニメの本編カットをふんだんに使用し、霧尾ファンクラブの雰囲気が伝わる映像となっている。こちらのCMは2月26日深夜から連続3週間放映されるほか、TVアニメ「霧尾ファンクラブ」公式SNSでも観ることができる。

またOPテーマが、スカートとODD Foot Works「FANCLUB」であることが発表された。こちらの音源は番宣CM内でも聴くことができるので、ぜひアニメ映像とオープニング主題歌のシナジーを感じてほしい。あわせてスカートの澤部渡、ODD Foot WorksのPecoriからコメントが到着した。

TVアニメ「霧尾ファンクラブ」は、2022年から2024年にかけて『COMICリュエル』（実業之日本社）で連載された、地球のお魚ぽんちゃんによる一方通行ラブコメディーが原作。女子高生・三好藍美と同級生・染谷波が、気になるクラスメイト・霧尾賢への止まらない妄想や愛のやりとりを描いた作品であり、『このマンガがすごい！2024』オンナ編で第6位、『このマンガがすごい！2025』オンナ編で第10位と2年連続トップ10にランクイン。連載終了後も多くの読者に愛され続けており、2025年4月には実写ドラマ化され、ギャラクシー賞奨励賞(テレビ部門)を受賞している。TVアニメは、三好藍美役を稗田寧々、染谷波役を若山詩音、アニメーション制作はサテライトが担当し、2026年4月に放送開始となる。

＜スカート コメント＞

「霧尾ファンクラブ」は突き抜けたくだらなさの向こう側に、ほのかでも確かにセンチメントが香る、パワーある作品で最高です。今回、そこを音楽で表せないか、と曲を作り始め、ODD Foot Worksの力が大いに加わった結果、直線と曲線とぐにょぐにょした線が混ざったヘンだけどいい曲が出来上がったと思います。滅多にない感じに仕上がってとても嬉しい！お楽しみに！

スカート／澤部渡

＜ODD Foot Works コメント＞

作中の歪な愛が過ぎて、表現がキモくなるみたいな部分はなぜかシンパシーを感じてリリックはスラスラ書けました。

ビートは青春というテーマに合うようにジャージークラブのビートをスイングさせました。

“ファン”はミュージシャンにとっても欠かせないキーワードで、はたまた恋人や友人関係においてもファンという言葉は最上級の愛情だと思います。

自分は誰のファンで、誰からのファンなのか考えながら聞いてください。

スカートのスウィートで力強いフックも素晴らしくて一緒に作品を作れて光栄です。

ODD Foot Works／Pecori

●作品情報

TVアニメ「霧尾ファンクラブ」

MBS/TBS系28局“スーパーアニメイズムTURBO”枠にて

2026年4月2日より毎週木曜深夜0:26〜全国同時放送

AT-X 4月3日より 毎週金曜日 22:30〜（※リピート放送：毎週火曜日 10:30〜/毎週木曜日 16:30〜）

〈配信情報〉

放送後より各配信プラットフォームで配信予定

【スタッフ】

原作：地球のお魚ぽんちゃん「霧尾ファンクラブ」（リュエルコミックス／実業之日本社 刊）

監督：外山草

シリーズ構成・脚本：皐月彩

アニメーションキャラクターデザイン：林奈美

メイン原画：貞方希久子

美術設定：滝口勝久(スタジオちゅーりっぷ)

美術監督：鈴木大介(スタジオちゅーりっぷ)

色彩設計：のぼりはるこ(緋和)

撮影監督：志村豪(T2studio)

編集：松本秀治

音響監督：亀山俊樹

音響制作：Studio Sound Bee

音楽：菊谷知樹

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：サテライト

【キャスト】

三好藍美：稗田寧々

染谷波：若山詩音

霧尾賢：梶原岳人

満田充：広瀬裕也

桃瀬隼斗：小笠原仁

村岡皐月：伊藤彩沙

田代星羅：和泉風花

OPテーマ

スカートとODD Foot Works「FANCLUB」

作詞/作曲：澤部渡、Pecori 、有元キイチ

編曲：ODD Foot Works

レーベル：IRORI Records / PONY CANYON

＜イントロダクション＞

拝啓 霧尾くん、あなたが好きです。

でも、知りませんでした。

人を好きになるのが、こんなにつらいなんて。

大好きだよ、霧尾くん。

霧尾くんとハンバーガー食べたい。

霧尾くんと相合傘したい。

霧尾くんとお皿割りまくりたい。

霧尾くんと身体中のほくろ探しの旅に出たい。

霧尾くんと出会った日を国民の祝日にしたい。

藍美と波、大好きな人の話をする、2人だけの大切な時間。

こんな日常が、いつまでも続くと思ってた。

一方通行な想いの連鎖は、私たちの日常を変えていく。

原作情報

霧尾ファンクラブ 地球のお魚ぽんちゃん 全6巻 発売中

＜スカート プロフィール＞

どこか影を持ちながらも清涼感のあるソングライティングとバンドアンサンブルで職業・性別・年齢を問わず評判を集める不健康ポップバンド。

2006年、澤部渡のソロプロジェクトとして多重録音によるレコーディングを中心に活動を開始。2010年、自身のレーベル、カチュカ・サウンズを立ち上げ、1stアルバム『エス・オー・エス』をリリースした事により活動を本格化。

2021年4月にアニメ「オッドタクシー」オープニングテーマ「ODDTAXI」をPUNPEEとコラボで担当。豊富なお笑いの知識から、2023年9月には25歳以下限定のお笑い賞レース『UNDER 25 OWARAI CHAMPIONSHIP』決勝戦の審査員を担当、大会主題歌「期待と予感」も書き下ろした。その他も数々のアニメーション作品、映画、ドラマの劇伴、楽曲制作に携わる。また、そのソングライティングセンスからこれまで藤井隆、Kaede(Negicco)、三浦透子、adieu（上白石萌歌）などへの楽曲提供も行っている。更にマルチプレイヤーとして澤部自身も敬愛するスピッツや川本真琴、ムーンライダーズらのライヴやレコーディングに参加するなど、多彩な才能、ジャンルレスに注目が集まる素敵なシンガーソングライターであり、バンドである。

＜ODD Foot Works プロフィール＞

Pecori(rap)、有元キイチ(guitar&vocal)、榎元駿(bass)から成るボトムレスな音楽グループ

2017年3月に全曲オリジナルトラックからなる『ODD FOOT WORKS』をシェア。 耳の早いリスナーのみならず多くのアーティストからも注目を集める。

最新作は2025年9月にリリースした4thアルバム『ODD FOOT WORKS 2』。

生音と打ち込みが融合したヒップホップをベースに一歩先の未来を想起させるクロスオーバーなポップミュージックを追求している。

©地球のお魚ぽんちゃん・実業之日本社／「霧尾ファンクラブ」製作委員会

