くまのがっこうとつながる春の学び体験！コピス吉祥寺「Share for good!2026 サステナブル月間」

コピス吉祥寺で、サステナブルをテーマにした1か月イベント「Share for good!2026」が開催されます。

今年は人気絵本シリーズ「くまのがっこう」とのコラボレーションで、親子で参加しやすい企画がそろいます。

館内回遊型のスタンプラリーから屋外広場イベントまで、日常の中で続けやすいアクションを学べる内容です！

コピス吉祥寺「Share for good!2026」

開催期間：2026年3月1日（日）〜3月31日（火）会場：コピス吉祥寺 館内各所入場料：無料所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目11番5号アクセス：JR・京王井の頭線「吉祥寺駅」より徒歩2分駐車場：100台

コピス吉祥寺は、吉祥寺に暮らす人と訪れる人にとって「止まり木」のような存在を目指す商業施設です。

同施設は「GREENINGしよう。」をコンセプトに、買い物だけでなく豊かな暮らしのヒントに出会える場づくりを続けています。

今回の「Share for good!2026」は、くまのこたちの毎日を描く「くまのがっこう」と一緒に、身近なサステナブルを考える企画となります。

ジャッキーとSDGs冊子配布とスタンプラリー

冊子配布期間：3月1日（日）〜3月31日（火）冊子配布場所：館内各所スタンプラリー期間：3月1日（日）〜3月31日（火）スタンプ設置：B館1階エスカレーター前／A館3階エスカレーター横／5階連絡通路／A館6階キャラパーク吉祥寺参加賞：吉祥寺限定オリジナルクリアファイル参加賞引換場所：A館6階キャラパーク吉祥寺 店内レジ

館内限定で配布される「ジャッキーとSDGs」は、くまのがっこうの世界観でSDGsを読み解けるコラボ冊子です。

スタンプラリーは館内を巡りながら絵を完成させる形式なので、買い物の導線に自然に組み込みやすい設計です。

参加賞のクリアファイルは1人1回1点の引き換えで、台紙や特典はなくなり次第終了となります。

館内展示で広がるShare for good!の学び

コラボ展示期間：3月1日（日）〜3月31日（火）コラボ展示会場：B館1階エスカレーター前／2階連絡通路／5階連絡通路環境にやさしい買い物キャンペーン展示：3月2日（月）〜3月31日（火）キャンペーン展示会場：A館2階吹抜け周り成蹊学園作品展示：3月3日（火）〜3月24日（火）成蹊学園展示会場：A館3階エスカレーター前

館内展示では、ジャッキーと一緒に「今できること」を考えるパネル企画が展開されます。

実際に取り組んだSDGsアクションをシールで可視化できる参加型要素もあり、見るだけで終わらない構成です。

成蹊学園の展示では、環境活動だけでなく異文化交流や地域コミュニティ実践まで含めた作品が紹介されます。

GREENING広場で楽しむ週末イベント

Jackie is here!：3月7日（土）〜3月8日（日）会場：A館3階 GREENING広場ぬりえワークショップ開催日：3月21日（土）・22日（日）・28日（土）・29日（日）ぬりえワークショップ時間：14:00〜16:00ぬりえワークショップ会場：A館5階エレベーター前 特設会場ぬりえワークショップ参加費：無料

3月7日・8日の屋外広場イベントでは、ぬりえ、読み聞かせ、クイズ、歌唱ステージ、フォトスポットが展開されます。

3月8日には育児アドバイザーの「てぃ先生」が登場し、親子参加の注目日になりそうです。

週末のぬりえワークショップでは、廃棄される野菜とお米を再利用したクレヨンを使うため、遊びながら素材循環を体感できます。

画像の屋外デッキはテラコッタ調の床材と植栽が映える空間で、都市の中でも季節を感じやすい会場です。

リサイクル企画とアート展示で深まる月間テーマ

リサイクル紙袋実施期間：3月1日（日）〜3月31日（火）リサイクル紙袋実施場所：館内各所アートギャラリー「ミシンキルト10」：3月1日（日）〜3月31日（火）アートギャラリー会場：4階連絡通路

リサイクル紙袋企画は、不要になった紙袋を館内で共有する取り組みで、エコバッグを忘れた時にも活用しやすい仕組みです。

「ミシンキルト10」では持ち寄り素材や館内廃材を使った作品が並び、再利用をクリエイティブに体験できる展示になります。

買い物とイベント参加の間に立ち寄れる構成なので、家族で過ごす休日の中にも取り入れやすい月間企画です☆

キャラクターの親しみやすさと商業施設の回遊性を組み合わせた今回の企画は、サステナブルを生活目線で捉え直せるのが魅力です。

吉祥寺で春のイベントを探している人にとって、親子でも大人同士でも参加しやすい1か月になります。

くまのがっこうとつながる春の学び体験！

コピス吉祥寺「Share for good!2026 サステナブル月間」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Share for good!2026」の開催期間はいつですか？

2026年3月1日（日）から3月31日（火）まで開催されます。

Q. スタンプラリーの参加賞はどこでもらえますか？

A館6階キャラパーク吉祥寺の店内レジで引き換えできます。

Q. ぬりえワークショップの参加費はかかりますか？

参加費は無料で、3月21日・22日・28日・29日の14:00〜16:00に実施されます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post くまのがっこうとつながる春の学び体験！コピス吉祥寺「Share for good!2026 サステナブル月間」 appeared first on Dtimes.