バイク移動中の通話と音楽を、1台でまとめて快適にしたい人向けの新モデルが登場しました。

MAXWINの「id-MOTO-K1」は、40mm HiFiスピーカーとENCノイズキャンセリングを組み合わせたワイヤレスヘッドスピーカーです。

長時間再生、防水、グローブ操作までそろった構成で、通勤からロングツーリングまで使いやすい設計になっています。

MAXWIN「ワイヤレスヘッドスピーカー id-MOTO-K1」

発売日：2026年2月20日連続再生時間：約55時間Bluetoothバージョン：V5.3防水レベル：IPX6本体サイズ：約82×43×24mm本体重量：約48g販売チャネル：Amazon／楽天市場／Yahoo!ショッピング

MAXWINは、バイク用品や車載系アクセサリーを展開するブランドです。

同ブランドの「id-MOTO-K1」は、ヘルメット装着型で通話と音楽再生を両立できるワイヤレスヘッドスピーカーです。

今回のモデルは、音の解像感と実用性を両立した構成で、走行中の情報取得とコミュニケーションを支える仕様になっています。

サウンド構成と通話品質

スピーカー口径：40mmノイズ低減機能：ENCノイズキャンセリング対応プロファイル：HFP/HSP、A2DP、AVRCP

40mmの全音域HiFiスピーカーを採用し、低音から高音までの帯域をバランスよく再生できます。

ENCノイズキャンセリングがマイク入力時の風切り音や周囲騒音を抑えるため、通話時の聞き取りやすさも確保しやすい設計です。

ナビ音声と音楽を同じデバイスで扱う場面でも、音の輪郭をつかみやすい点が実用的です。

操作性と音声アシスタント連携

操作系：大型多機能ボタン搭載音声アシスタント：Siri／Googleアシスタント対応電話機能：5秒後の自動応答機能

本体正面の大型ボタンは押し分けしやすく、グローブ装着時でも直感的に操作しやすい配置です。

日本語音声ガイダンスに対応しているため、初回利用時でも機能状態を把握しやすくなっています。

走行中に手元の視線移動を減らしながら通話操作へつなげやすい点が、日常使いで効いてくる仕様です。

接続性能と長時間バッテリー

同時接続：2台デバイス接続対応バッテリー容量：1000mAh充電時間：約1.5時間（5V/1A時）通信範囲：約10m

Bluetooth 5.3チップセットにより、音楽再生と通話を切り替える場面でも接続の安定性を保ちやすくなっています。

2台同時接続に対応しているため、ナビ用端末と連絡用端末を使い分ける運用にも合わせやすい構成です。

1000mAhバッテリーで最大約55時間の連続使用ができ、充電サイクルを減らしたい長距離ユーザーにも向いた仕様です。

防水設計と装着オプション

防水性能：IPX6動作温度範囲：-20℃〜60℃定格電圧：DC 5V

本体はIPX6相当の防水設計で、急な雨でも使い続けやすい耐候性を備えています。

コンパクトな筐体でヘルメット側面に収まりやすく、日常の通勤装備にもなじみやすいサイズ感です。

気温差の大きい季節でも運用しやすい温度レンジが確保されている点も、屋外機器として安心材料になります。

id-OP6 クリップ式マウント

id-OP6はクリップで挟むだけで取り付けできる専用マウントで、複数ヘルメットを使い分けるライダーに適した拡張パーツです。

走行中の情報取得は、音質だけでなく操作負荷の低さも体験を大きく左右します。

id-MOTO-K1は、聞き取りやすさ、押しやすさ、持続時間を一体で設計したバランス型モデルです。

【グローブのまま直感操作できる高音質設計！

MAXWIN「ワイヤレスヘッドスピーカー id-MOTO-K1」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 連続再生時間はどれくらいですか？

音楽と通話で約55時間の連続再生に対応しています。

Q. 雨の日でも使えますか？

IPX6相当の防水設計なので、雨天時の使用を想定した仕様です。

Q. スマートフォンは何台まで同時接続できますか？

Bluetooth 5.3対応で2台同時接続が可能です。

