『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』公開記念! ミツカン「ぽん!っと冒険キャンペーン」を開催
Mizkanは2月27日より、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』とタイアップした「ぽん!っと冒険キャンペーン」を開催。ドラえもんのオリジナル味ぽんキャップカバーがもらえるキャンペーンや、映画の世界と連動したCM放映を展開する。
ミツカン『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』デザインのオリジナル「味ぽんキャップカバー」
今回の「ぽん!っと冒険キャンペーン」では、店頭でミツカンぽん酢対象商品を2本購入すると、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』デザインのオリジナル「味ぽんキャップカバー」がもらえるキャンペーンを展開。味ぽんのキャップ部分に装着できる仕様で、冒険を応援してくれるドラえもんが、毎日の食卓を楽しく彩ってくれる。実施期間は3月上旬より順次展開。なくなり次第終了となる。
ミツカン 新CM『味ぽん「ぽん!」とおいしさ広がる世界篇』
また、映画の世界観と連動したテレビCM・WEB CMもスタート。食の世界をめぐる“食の冒険”をテーマとしたCM『味ぽん「ぽん!」とおいしさ広がる世界篇』が、2月27日よりWEBで、3月1日からはテレビでも公開される。
(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2026
※一部実施のない店舗があります
