新車53万円！ ヤマハ新型「オフロードバイク」実車公開！

2026年2月16日、ヤマハ発動機（以下、ヤマハ）は3月より大阪・東京・名古屋で開催される「モーターサイクルショー（通称：MCS2026）」への出展概要を発表しました。

「ヤマハで楽しもう」をテーマに掲げたブースには、日常を彩る相棒として同社のバイクが多数展示されますが、その中でも特に注目を集めそうなのが、1月30日に発売されたばかりの新型オフロードバイク「WR125R」です。

【画像】超カッコいい！ これがヤマハ新型「オフロードバイク」です！（35枚）

近年、経済性の高さから人気を博している原付二種（125cc）クラスですが、スクーターやオンロードモデルが充実する一方で、本格的なオフロード走行を楽しめるモデルは選択肢が限られていました。

そんな市場に一石を投じるのが、「オフロードの世界に飛び込める青い相棒」をキーワードに開発されたこのWR125Rです。

最大の特徴は、エントリークラスでありながら妥協のない「フルサイズ」の車体構成にあります。

フロント21インチ、リア18インチのスポークホイールに加え、インナーチューブ径41mmのKYB製フロントフォーク（ストローク量215mm）や、リンク式モノクロスリアサスペンションを採用。

最低地上高は265mmを確保し、単なる“オフロード風”ではない、悪路を本気で走れる設計がなされています。

シート高は875mmと高めですが、これも本格的な走破性を追求した結果と言えるでしょう。

パワーユニットには、124ccの水冷単気筒エンジンを搭載。

小排気量スポーツで定評のある可変バルブ機構「VVA」を採用し、最高出力15馬力を発揮します。

7000回転以上でカムプロフィールが切り替わることで、「未舗装路」や「ぬかるんだ道」での粘り強いトルクと、舗装路での爽快な加速を両立させました。

燃費性能もWMTCモード値で44.8km／Lと優秀で、計算上の航続距離は約360km。

林道ツーリングの相棒としても頼もしいスペックです。

装備面では、現代のモデルらしくデジタルガジェットも充実。

コンパクトなLCDメーターに加え、専用アプリ「Y-Connect」によるスマートフォン連携機能を標準装備しており、着信通知や燃費管理、メンテナンス時期の確認などが可能です。

デザインは、往年のWRシリーズを継承したアグレッシブなスタイルで、縦型2眼レイアウトのLEDヘッドライトが個性を主張。

ボディカラーは「ブルー」と「ブラック」の2色展開で、車両価格（消費税込）は53万9000円です。

※ ※ ※

MCS2026の会場では、新型WR125Rは「Touring & Adventure」ゾーンに展示され、旅への冒険心をくすぐる演出がなされる予定です。

ベテランのセカンドバイクから、初めてのオフロード車まで。

土の上を走る楽しさを教えてくれる「青い相棒」の実車を、ぜひ会場でチェックしてみてください。