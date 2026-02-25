ノルウェーのボデ/グリムトの勢いは止まらず、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）でベスト16進出を決めた。



リーグフェーズ第7節ではホームに迎えたマンチェスター・シティに3-1で勝利し、続く8節では敵地でアトレティコ・マドリードを2-1で破り、プレイオフへの切符を掴んだボデ/グリムト。



同クラブはビッグクラブ相手に2連勝を飾ったことで大きな注目を集めていたが、プレイオフでは昨シーズンのCLで準優勝を果たしたインテルを撃破。ホームで行われた1stレグを3-1で制すと、サン・シーロで行われた2ndレグも2-1で勝利し、2戦合計5-2というスコアで決勝ラウンドにコマを進めた。





止まらぬ快進撃に英『BBC』も賛辞を送っており、インテル戦の後には「チャンピオンズリーグ史上最大級の番狂わせを起こした」とボデ/グリムトを称賛している。「これはボデにとって、そしてノルウェーサッカー界にとっても歴史的な瞬間だと思う」と指揮官のヒェティル・クヌートセン監督は試合後にコメントを残しているが、この快進撃はどこまで続くだろうか。見事に16強入りを果たしたボデ/グリムトはマンチェスター・シティかMF守田英正が所属するスポルティングとの対戦となるが、ダークホースとなった同クラブの戦いから目が離せない。