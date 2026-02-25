¡ÖSNIDEL¡×¡ÖLily Brown¡×Å¸³«¡¦¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¡¢¾¦ÉÊ·ÁÂÖÌÏÊï¤Ë´Ø¤¹¤ëÁÊ¾Ù¤ÇÏÂ²òÀ®Î© GRL±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬3²¯±ß»ÙÊ§¤¤
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/25¡Û¡ÖSNIDEL¡×¡ÖLily Brown¡×¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¤Ï2·î25Æü¡¢GRL¡Ê¥°¥ì¥¤¥ë¡Ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¡¼¥È¥Ç¥³³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼ÒGio¤ËÂÐ¤·Äóµ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¾¦ÉÊ·ÁÂÖÌÏÊï¤òÍýÍ³¤È¤¹¤ëÈÎÇäº¹»ß¤ª¤è¤ÓÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÎÅªºâ»º¹âÅùºÛÈ½½ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¥¢¡¼¥È¥Ç¥³¼Ò¤é¤Ï²ò·è¶â¤È¤·¤ÆÁí³Û3²¯±ß¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¦ÉÊ17ÅÀ¤ÎÈÎÇäÃæ»ß¤ª¤è¤ÓÇÑ´þ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¡ØGRL¡Ù¤ËÂÐ¤¹¤ë¾¦ÉÊ·ÁÂÖÌÏÊï¤Ë´Ø¤¹¤ëÁÊ¾Ù 3²¯±ß¤ÇÏÂ²òÀ®Î©¡×¤ÈÂê¤·¤¿¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¸ø³«¡£¾¦ÉÊ·ÁÂÖÌÏÊï¡ÊÉÔÀµ¶¥ÁèËÉ»ßË¡Âè2¾òÂè1¹àÂè3¹æ¡Ë¤òÍýÍ³¤È¤¹¤ëÈÎÇäº¹»ß¤ª¤è¤ÓÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯1·î30Æü¡¢ÃÎÅªºâ»º¹âÅùºÛÈ½½ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ò·è¶â¤È¤·¤ÆÁí³Û3²¯±ß¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢¾¦ÉÊ17ÅÀ¤ÎÈÎÇäÃæ»ß¤ª¤è¤ÓÇÑ´þ¤ò¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¡¼¥È¥Ç¥³¼Ò¤é¤¬º£¸å³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¤Î¾¦ÉÊ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌÏÊï¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÌó¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢ÏÂ²ò¾ò·ï¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÅö¼Ò¤Ï¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁÏÂ¤À¤È²ÁÃÍ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤òºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¤ÏÅö¼Ò¤ÎÂçÀÚ¤ÊÌµ·Á»ñ»º¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤òÉÔÀµ¤ËÌÏÊï¤µ¤ì¤ë¹Ô°Ù¤Ë¤Ïº£¸å¤âµ£Á³¤ÈÂÐ½è¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÏÊïÉÊ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÉ½ÌÀ¡£¡ÖÅö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÌÏÊïÉÊ¤òÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¹Ô°Ù¤ÏÃ±¤Ê¤ë¸¢Íø¿¯³²¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÏÊïÉÊ¤Ë¸·³Ê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤´°¦ÍÑ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤ÈÆüÌë¿´·ì¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ëÅö¼Ò½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÌÏÊïÉÊ¤¬²£¹Ô¤¹¤ë¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬ÌÛ²á¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÌÏÊïÉÊ¤Ë¸·³Ê¤Ê»ÑÀª¤ÇÎ×¤ß¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤Þ¤Ç¹Ö¤¸¤¿·ë²Ì¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤ÊÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Åö¼Ò¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤È¤ªµÒÍÍ¤Î¿®Íê¤ò¼é¤êÈ´¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¤â»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öº£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢ÃÎÅªºâ»º¤ÎÊÝ¸î¤È¸øÀµ¤Ê¶¥Áè´Ä¶¤Î°Ý»ý¤ËÅØ¤á¡¢Ë¡Îá½ç¼é¤ÈÀ¿¼Â¤Ê´ë¶È³èÆ°¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ú¤Â³¤¤ªµÒÍÍ¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Öº£²ó¤Î²ò·è¤¬¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦Á´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ëÃÎÅªºâ»º¤ÎÂº½Å¤È¸øÀµ¤Ê¶¥Áè´Ä¶¤Î°Ý»ý¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¤Ï¡¢¡ÖSNIDEL¡×¡ÖFRAY I.D¡×¡ÖLily Brown¡×¡ÖMila Owen¡×¡Ögelato pique¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤òÍÊ¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥·¥å¥°¥ë¡¼¥×¤Î´ð´´²ñ¼Ò¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡¢¥Õ¡¼¥É¤Ê¤É¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼´¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¡Ê°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖGRL¡Ê¥°¥ì¥¤¥ë¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¡¼¥È¥Ç¥³³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼ÒGio¡Ê°Ê²¼¡Ö¥¢¡¼¥È¥Ç¥³¼Ò¤é¡×¡Ë¤ËÂÐ¤·Äóµ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¾¦ÉÊ·ÁÂÖÌÏÊï¡ÊÉÔÀµ¶¥ÁèËÉ»ßË¡Âè2¾òÂè1¹àÂè3¹æ¡Ë¤òÍýÍ³¤È¤¹¤ëÈÎÇäº¹»ß¤ª¤è¤ÓÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯1·î30Æü(¶â)¡¢ÃÎÅªºâ»º¹âÅùºÛÈ½½ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÏÂ²ò¤Ë´ð¤Å¤¡¢Èï¹ð¤Ç¤¢¤ë¥¢¡¼¥È¥Ç¥³¼Ò¤é¤ÏÅö¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢²ò·è¶â¤È¤·¤ÆÁí³Û3²¯±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¦ÉÊ17ÅÀ¤ÎÈÎÇäÃæ»ß¤ª¤è¤ÓÇÑ´þ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¡¼¥È¥Ç¥³¼Ò¤é¤¬º£¸åÅö¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌÏÊï¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÌó¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢ÏÂ²ò¾ò·ï¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Åö¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÝ¸î¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª
Åö¼Ò¤Ï¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁÏÂ¤À¤È²ÁÃÍ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤òºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¤ÏÅö¼Ò¤ÎÂçÀÚ¤ÊÌµ·Á»ñ»º¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤òÉÔÀµ¤ËÌÏÊï¤µ¤ì¤ë¹Ô°Ù¤Ë¤Ïº£¸å¤âµ£Á³¤ÈÂÐ½è¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÌÏÊïÉÊ¤òÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¹Ô°Ù¤ÏÃ±¤Ê¤ë¸¢Íø¿¯³²¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÏÊïÉÊ¤Ë¸·³Ê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤´°¦ÍÑ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤ÈÆüÌë¿´·ì¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ëÅö¼Ò½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÏÊïÉÊ¤¬²£¹Ô¤¹¤ë¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬ÌÛ²á¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÌÏÊïÉÊ¤Ë¸·³Ê¤Ê»ÑÀª¤ÇÎ×¤ß¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤Þ¤Ç¹Ö¤¸¤¿·ë²Ì¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤ÊÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Åö¼Ò¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤È¤ªµÒÍÍ¤Î¿®Íê¤ò¼é¤êÈ´¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¤â»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢ÃÎÅªºâ»º¤ÎÊÝ¸î¤È¸øÀµ¤Ê¶¥Áè´Ä¶¤Î°Ý»ý¤ËÅØ¤á¡¢Ë¡Îá½ç¼é¤ÈÀ¿¼Â¤Ê´ë¶È³èÆ°¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ú¤Â³¤¤ªµÒÍÍ¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î²ò·è¤¬¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦Á´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ëÃÎÅªºâ»º¤ÎÂº½Å¤È¸øÀµ¤Ê¶¥Áè´Ä¶¤Î°Ý»ý¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
