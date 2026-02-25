¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬´èÄ¥¤ë¤ó¤Ç¡×3½µ´ÖµÙÍÜ¤Î¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¼ãÎÓ¤Ëº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬¥¨¡¼¥ë
¹¢¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤è¤ê¡¢Ìó3½µ´Ö¤ÎµÙÍÜ¤òÈ¯É½¤·¤¿¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¼ãÎÓÀµ¶³¡£ÆÍÁ³¤ÎÃÎ¤é¤»¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬18Æü¿¼Ìë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Øº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù(Ëè½µ¿åÍË27:00¡Á28:30)¤Ç¼ãÎÓ¤ÎµÙÍÜ¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬´èÄ¥¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÎÏ¶¯¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
º´µ×´ÖÀë¹Ô»á
¡û¡Ö´°Á´Éü³è¤À! ¤Ê¤ó¤Æ´î¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¤³¤ÎÆü¡¢¼ãÎÓ¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¡¢¹¢¤ÎÉÔÄ´¤ÇÌó3½µ´ÖµÙÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£1·î¸åÈ¾¤Ë¤â2½µÏ¢Â³¤Ç¡Ø¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤ò·çÀÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢4Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Øº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¤ÇÉüµ¢¡£º´µ×´Ö»á¤Ï¡¢¡Ö2½µ´ÖÁ°¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢Àä¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£´°Á´Éü³è¤À! ¤Ê¤ó¤Æ´î¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏ«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Þ¤¢¡¢1ÈÖ¤Ï¡Ø¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿º´µ×´Ö»á¡£¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£Æü¤Ï¡¢(¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹)Ê¿»Ò¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡£Íè½µ¤Ï¡¢(¥Ñ¥ó¥µ¡¼)¸þ°æ¤¯¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÊ¿»Ò¤ÎÂåÂÇMC¤â¤¹¤´¤¤¤è¤«¤Ã¤¿¡£Ê¿»Ò¤â¿Í¤ÎÏÃÊ¹¤¯¤¸¤ã¤ó? ¤À¤«¤é¡¢¥Ð¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤Ë¥«¥ß¥Ê¥ê¤¬¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¹¤´¤¤¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ÎÀè¤Ï¤Þ¤À»£¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£ÂåÂÇMC¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¸½¾õ¤òÊó¹ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ãÎÓ¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Í¡£µÙ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬´èÄ¥¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¿´¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ªÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ðradiko¤ÇÄ°¼è²ÄÇ½(¥¨¥ê¥¢³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢²ñ°÷¤Î¤ß)¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡Ù¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¡×¤ÇÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤Ë±ÇÁü¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ¡£ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡Ö17LIVE¡×¸ÂÄê¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡Øº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¤Ï¡¢2019Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á°·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿È¯É½²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ì´¤¬¤«¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ë¤Þ¤µ¤«43ºÐ¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¶Ã¤¡¢½¢¿¦³èÆ°¤Ç¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤µ¤«±é¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð¤ë¤È¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡û¡Ö´°Á´Éü³è¤À! ¤Ê¤ó¤Æ´î¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¤³¤ÎÆü¡¢¼ãÎÓ¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¡¢¹¢¤ÎÉÔÄ´¤ÇÌó3½µ´ÖµÙÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£1·î¸åÈ¾¤Ë¤â2½µÏ¢Â³¤Ç¡Ø¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤ò·çÀÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢4Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Øº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¤ÇÉüµ¢¡£º´µ×´Ö»á¤Ï¡¢¡Ö2½µ´ÖÁ°¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢Àä¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£´°Á´Éü³è¤À! ¤Ê¤ó¤Æ´î¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏ«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Þ¤¢¡¢1ÈÖ¤Ï¡Ø¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿º´µ×´Ö»á¡£¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£Æü¤Ï¡¢(¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹)Ê¿»Ò¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡£Íè½µ¤Ï¡¢(¥Ñ¥ó¥µ¡¼)¸þ°æ¤¯¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÊ¿»Ò¤ÎÂåÂÇMC¤â¤¹¤´¤¤¤è¤«¤Ã¤¿¡£Ê¿»Ò¤â¿Í¤ÎÏÃÊ¹¤¯¤¸¤ã¤ó? ¤À¤«¤é¡¢¥Ð¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤Ë¥«¥ß¥Ê¥ê¤¬¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¹¤´¤¤¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ÎÀè¤Ï¤Þ¤À»£¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£ÂåÂÇMC¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¸½¾õ¤òÊó¹ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ãÎÓ¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Í¡£µÙ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬´èÄ¥¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¿´¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ªÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ðradiko¤ÇÄ°¼è²ÄÇ½(¥¨¥ê¥¢³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢²ñ°÷¤Î¤ß)¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡Ù¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¡×¤ÇÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤Ë±ÇÁü¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ¡£ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡Ö17LIVE¡×¸ÂÄê¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡Øº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¤Ï¡¢2019Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á°·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿È¯É½²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ì´¤¬¤«¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ë¤Þ¤µ¤«43ºÐ¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¶Ã¤¡¢½¢¿¦³èÆ°¤Ç¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤µ¤«±é¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð¤ë¤È¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£