猫が『カゴに入ろうとする理由』4つ

ふと見ると猫がカゴに入っている。そんな光景は珍しいものではなく、何かしらのカゴがあるご家庭では日常茶飯事なのではないでしょうか。

ところで、なぜ猫はカゴを好むのでしょうか。入ると落ち着くという話を耳にしますが、おそらく箱や袋にはない魅力があるのでしょう。

ということで今回は、『猫がカゴに入ろうとする理由』を4つ紹介いたします。あわせて選び方のポイントについても解説いたします。

1.狭くて落ち着くから

猫は元々、暗くて狭い穴蔵のような環境を寝床とし、疲れを癒していた動物です。その本能はイエネコに進化した今でも、そして完全室内飼育の猫にも引き継がれています。

カゴは程よいフィット感があることや、狭い空間という意味で理にかなっていますよね。よって、入ると落ち着くというわけです。

2.通気性の良さと保温性を兼ね備えているから

単に詝狭くて暗くてフィットする場所が落ち着く詝という理由だけでは、箱や紙袋でもまかり通るように思うでしょう。実は、他にもまだまだカゴが好まれる理由があります。

その1つが、通気性の良さと保温性を兼ね備えてる点です。特にラタンや稲わらから作られた天然素材のカゴは通気性が良いので、お昼寝スポットとして好まれる傾向にあります。

愛猫がまったりとくつろげるベッドとしてカゴを選ぶ際は、これらの要素を参考にしてみてください。

『猫ちぐら』ほどの高級品には手が届かずとも、外枠がラタンでできたベッドや、カイザ草を原料としたベッドであればお手頃価格のものが見つかるはずです。

また、汚してしまった場合に備えて水拭きができるものであれば尚のこと良いですね。ご自身で作成される場合は編み上がりの部位の始末を徹底し、怪我や誤飲を招かないように気をつけてください。

3.詝獲物が潜んでいるかも詝という期待感から

穴蔵を隠れ家としている動物は猫だけに留まりません。猫の獲物であるネズミも同じく狭い場所に身を潜めています。

だから本能的に詝獲物がいるかも詝という期待を寄せる猫がいるのです。カゴを見ると頭を突っ込まずにはいられないというタイプの猫は、狩りや遊びを目的としている可能性が高いでしょう。

このように活発で、好奇心旺盛な猫にはドーム型のカゴや、壺形のカゴを選んでみてください。初期段階ではマタタビや、猫じゃらしで誘導するとリアリティが増して喜ばれるでしょう。

4.飼い主さんの愛用品に興味があるから

最後に、これまでとは全く異なる観点からカゴを好む猫がいるので紹介していきます。

まず、猫が思わず入りたくなるカゴは天然素材に限った話ではありません。プラスチック製のカゴも人気があります。その理由は飼い主さんの愛用品だから。

洗濯物を入れたり買い物に持ち出したりと、飼い主さんが気に入っているものだからこそ興味が湧く場合があるのです。中には洗濯物のにおいにつられている猫もいるでしょう。

プラスチック製であれば100均でも入手できるので、奪い合いになりそうであれば猫用に1つ用意してみてください。とはいえ、おそらく飼い主さんの愛用品を譲る形になると思います。

買い物用のカゴや、汚れた衣類を入れているカゴを譲る際は一度水拭きしてから遊ばせるようにしてください。

まとめ

猫がカゴに入ろうとする理由の多くは本能による行動（休息や狩り）と、好奇心によるものでした。

自身の寝床として、まったりくつろげる場所がほしいという猫には天然素材のベッドがおすすめです。通気性と保温性の両方を兼ね備えている分、落ち着いて眠れるでしょう。

運動と休息の両方を叶えてあげたい場合は、ラタンでできたベッドが組み合わさったキャットタワーがおすすめです。

遊びがメインの場合はプラスチック製でも十分楽しんでもらえます。特に飼い主さんのにおいが付着したカゴは好まれやすいので、お古を愛猫に譲ってあげると喜ばれるでしょう。

一見謎めいた行動でも、理由がわかれば納得がいきますね。ちなみに筆者は人間ですが、狭い場所が妙に落ち着きます。この記事を書きながら、幼い頃によく洗濯用のカゴに入って遊んでいた記憶が蘇ってきました。今では愛猫が同じように遊ぶ光景を微笑ましく思う毎日です。