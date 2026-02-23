¿¦¾ì¤Ç¡Ö½ÐÀ¤¤¹¤ë¿Í¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ÔÆ°¡¦¥Ù¥¹¥È1
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡½¡½¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤Ãø¼Ô¤Î»³¸ý¼þ¤µ¤ó¡£20Ç¯°Ê¾å¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶È³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¡¢¤½¤³¤Ç´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð±ÄÀïÎ¬¤ò¡¢°Õ¼±Åª¤Ë¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤â±þÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¿ÍÀ¸¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¡½¡½¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ÆÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¥³¥ó¥»¥×¥È20¡Ù¡£¡Ö»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤¬Èá»´¤Ê¾õÂÖ¡Ä¡×¡Ö40Âå¤ÇÃæÇ¯¤Î´íµ¡¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï·çÅÀ¤À¤é¤±¤Ç¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡×¤³¤¦¤·¤¿¿ÍÀ¸¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤Ë¡Ö·Ð±Ä³Ø¡×¤Ç¹çÍýÅª¤ËÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤À¸¤Êý¤ÎËÜ¤Ç¤¹¡£¿·Ç¯ÅÙ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ë¹þ¤á¤¿¡¢Ãø¼Ô¤Î»³¸ý¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¹½À®¡¿¾®Àî¾½»Ò¡Ë¡£
½ÐÀ¤¤È¼ÂÀÓ¡¦Ç½ÎÏ¤ËÁê´Ø¤Ï¤Ê¤¤
¡½¡½»Å»ö¤ò¥³¥Ä¥³¥Ä´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ç¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤Çº¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¾º¿Ê¡¢½ÐÀ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»³¸ý¼þ»á¡Ê°Ê²¼¡¢»³¸ý¡Ë¡§¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¶µ¼ø¤ÇÁÈ¿¥¹ÔÆ°³Ø¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥Õ¥§¥Õ¥¡¡¼»á¤Ï¡¢½ÐÀ¤¤Î¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¦µæ¤Î·ë²Ì¡¢½ÐÀ¤¤È¼ÂÀÓ¤äÇ½ÎÏ¡¢¥¹¥¥ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤¨¤Ã¡¢¼ÂÀÓ¤äÇ½ÎÏ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³¸ý¡§¤¸¤ã¤¢²¿¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£½ÐÀ¤¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢°Î¤¤¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ó¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤«¡Ö3¥õ·î¤Ë°ì²ó¡¢¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼ÁÌä¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Þ¡¹¤·¤¤¤ª´ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ÏÃÇ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢20¿Í30¿Í¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÇ¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤¥ä¥Ä¤¬¤¤¤ë¡×¤È³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤¬¼Ò²ñ»ñËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ª´ê¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¿Þ¡¹¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤É¤¦¤»ÃÇ¤é¤ì¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬½ÐÀ¤¤¹¤ë¿Í¤È¤·¤Ê¤¤¿Í¤Î°ã¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ÀäÂÐÍ¥°Ì¤ÎÀïÎ¬¤È¤Ï
»³¸ý¡§¤³¤ì¤Ï¥²¡¼¥àÍýÏÀ¤Î¡ÖÀäÂÐÍ¥°Ì¤ÎÀïÎ¬¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ÇÀâÌÀ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀäÂÐÍ¥°Ì¤ÎÀïÎ¬¡×¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤¦½Ð¤Æ¤³¤è¤¦¤È¡¢¼þÊÕ´Ä¶¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁªÂò»è¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ëÁªÂò»è¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ø¿ÍÀ¸¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢1983Ç¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥º¥«¥Ã¥×·è¾¡Àï¤òÎã¤ËÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¥º¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¥Û¥ë¥À¡¼¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÄú¤ÈÄ©ÀïÄú¤¬1ÂÐ1¤ÇÁè¤¦¥Þ¥Ã¥Á¥ì¡¼¥¹¡£7»î¹ç¤Î¤¦¤Á4¾¡¤òÀè¼è¤·¤¿¤Û¤¦¤¬Í¥¾¡¤Ç¤¹¡£
1983Ç¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥º¥«¥Ã¥×·è¾¡Àï¤Ï¡¢4»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥³¥Ê¡¼¤¬¥¹¥¥Ã¥Ñ¡¼¡ÊÄúÄ¹¡Ë¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ê¥Ð¥Æ¥£¡¼¹æ¤¬3¾¡1ÇÔ¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£4ÀïÌÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤È¤¡¢Ä©ÀïÄú¤Ç¤¢¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¶¹æ¤Ï¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÅÙ¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÌá¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÄú¤Ï37ÉÃ¤â¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ë¤ä¤ì¤Ð³Î¼Â¤Ë¾¡¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Ä©ÀïÄú¤Ç¤¢¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¶¹æ¤Ï¡¢¡ÖÅöÆü¤ÎÉ÷¸þ¤¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Í½Êó¤òÌµ»ë¤·¡¢Âç¤¤¯É÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ËÅÒ¤±¤Æ¥³¡¼¥¹¤Î¿ÊÏ©¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÄú¤Ï¸½»þÅÀ¤ÎÉ÷¤ËºÇÅ¬¤Ê¥³¡¼¥¹¤òÁö¤êÂ³¤±¤ëÁªÂò¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢É÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÉé¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀäÂÐÍ¥°Ì¤ÎÀïÎ¬¡×¤Ï¡¢Ä©ÀïÄú¤ÈÆ±¤¸Êý¸þ¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤ÐÉ÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤í¤¦¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤¤¤È¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤É¤¦Å¾¤ó¤Ç¤âÍ¥°Ì¤ÊÁªÂò»è¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
»³¸ý¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÀäÂÐÍ¥°Ì¤ÎÁªÂò¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£½ÐÀ¤¤¹¤ë¿Í¤¬¡¢°Î¤¤¿Í¤Ë¤ª´ê¤¤¤´¤È¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ª´ê¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤·¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¤ËÆÀ¤Ç¤¹¤è¡£ÃÇ¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤âÂ»¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¶â¤òÊ§¤¦¤ï¤±¤Ç¤â»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò¶á»ë´ãÅª¤ËÄÉµá¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¡×¤ËÇÔËÌ¤·¤Æ¤Ï¸µ¤â»Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÉÔ¹¬¤Ê¿Í¤Ï¡ÖÍ¾·×¤Ê¤³¤È¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë
»³¸ý¡§ÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤È¡¢±¿¤¬¤¤¤¤¿Í¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡ÖÀäÂÐÍ¥°Ì¤ÎÀïÎ¬¡×¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤Î¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¤«¡Ö¤è¤¯¤½¤ó¤Ê¤ª´ê¤¤Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Í¡×¤È¤«¸À¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¤Ï¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÉÔ¹¬¤Ê¿Í¤ÏÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤ÆÉÔ¹¬¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀäÂÐÎô°Ì¤ÎÀïÎ¬¡×¤È¤Ç¤â¸À¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢SNS¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤¬Åµ·¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ìÊ¸¤ÎÆÀ¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÇËÌÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÎÉ¤¯¤Æ¥ê¥¿¡¼¥ó¥¼¥í¡¢°¤±¤ì¤ÐÇËÌÇ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤Ç¡Ö¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Æü¾ï¤Î¹ÔÆ°¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢¡Ø¿ÍÀ¸¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¡Ù¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡Ë