¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï¸½ÃÏ22Æü¤ËÊÄ²ñ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Æ±Æü¤Ë¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯µ÷Î¥½÷»Ò50¥¥í¥¯¥é¥·¥«¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥í¥·¥¢Áª¼ê¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç¼º³Ê¡£Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÏÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¤¥ÄÂç½°»æ¡Ö¥Ó¥ë¥È¡×¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ëÁª¼ê¤¬¥É¥¤¥ÄÁª¼ê¤Î¥¹¥¡¼ÈÄ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¡¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ï·ãÅÜ¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Î¥«¥¿¥ê¥Ê¡¦¥Ø¥ó¥Ë¥¯¡¦¥É¥Ä¥é¡¼¤Î¥¹¥¡¼ÈÄ¤ò½ä¤êÂçÁûÆ°¤¬È¯À¸¡£¥ì¡¼¥¹¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤ËÈÄ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¡¼ÈÄ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡£¥À¥ê¥¢¡¦¥Í¥×¥ê¥ã¥¨¥ï¡ÊAIN¡Ë¤¬¸í¤Ã¤Æ¥É¥¤¥Ä¤Î¥«¥¿¥ê¥Ê¡¦¥Ø¥ó¥Ë¥¯¡¦¥É¥Ä¥é¡¼ÍÑ¤ÎÈÄ¤È¸ò´¹¡£¹¬¤¤¤Ë¤â¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼è¤ê°ã¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¡¼ÈÄ¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¥Á¡¼¥à¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ÊHC¡Ë¡¢¥Ú¡¼¥¿¡¼¡¦¥·¥å¥ê¥Ã¥±¥ó¥ê¡¼¥À¡¼»á¤¬Æ±¹ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ÖZDF¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ì¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï½é¤á¤Æ¡£¿´Â¡¤¬»ß¤Þ¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡¢¤·¤Ã¤«¤êºîÀï¤òÎ©¤Æ¡¢°ìÈÖ¤¤¤¤¥¹¥¡¼¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¥é¥¤¥Ð¥ëÁª¼ê¤Ë¼è¤é¤ì¤¿¤éÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥ï¥Ã¥¯¥¹¥¥ã¥Ó¥ó¤òÃµ¤·²ó¤Ã¤Æ¡¢ÂåÂØ¤Î¥¹¥¡¼ÈÄ¤ò¼è¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£10Ê¬¤Û¤É¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥×¥ê¥ã¥¨¥ï¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ì¡¼¥¹¤òÂ³¤±¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¥·¥å¥ê¥Ã¥±¥ó¥ê¡¼¥À¡¼HC¤Ï¡ÖÈà½÷¤ò¼º³Ê¤Ë¤¹¤Ù¤¡£¤¤¤¤¥¹¥¡¼¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¥À¥á¤À¡£1¼þÁö¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖ¤¤¤¤¥¹¥¡¼¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºîÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡×¤ÈÊ°³´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹ñºÝ¥¹¥¡¼¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÏ¢ÌÁ¤Ï¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¡Ö¶¥µ»¼Ô¤Ï¡¢¶¥µ»¤ÎÁ°¡¢ºÇÃæ¡¢¤ª¤è¤Ó¸å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥³¡¼¥¹¾å¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆâ¡¢¤ª¤è¤Ó¥Á¡¼¥à½àÈ÷¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤ÎÃá½ø¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÃçºÛ°Ñ°÷¤Þ¤¿¤ÏÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð¤µ¤ì¤ë»Ø¼¨¡Ê¥³¡¼¥¹³«Êü»þ´Ö¡¢¥Ó¥Ö¥¹¤ÎÃåÍÑ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¥¹¥¡¼¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¡Ë¤Ë½¾¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¬Â§¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤È¤·¡¢¥Í¥×¥ê¥ã¥¨¥ï¤ò¼º³Ê¤È¤·¤¿¡£
