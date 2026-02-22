この可愛さはズルいって！「しかもポケットになるの！？」超コンパクトな100均優秀バッグ

ダイソーの売り場で、見た目に惹かれて思わずゲットしてしまった『折りたたみショッピングバッグ（ダイカットネコ）』。ネコちゃんモチーフが付いた、シンプルながらさりげなく可愛いショッピングバッグです♡モチーフはポケットになって利便性も◎大容量なので物がたくさん入ります！折りたためて持ち運びにも便利ですよ。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：折りたたみショッピングバッグ（ダイカットネコ）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：33cm×11cm×46.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480766256

可愛くて大容量♡ダイソーで見つけたネコちゃんモチーフのバッグが優秀！

コスパ抜群なショッピングバッグといえば、やっぱりダイソー。シンプルなものから可愛いもの、機能的なものまで、さまざまなタイプの商品が販売されています。

今回は、売り場で気になって購入した『折りたたみショッピングバッグ（ダイカットネコ）』をご紹介します。

価格は220円（税込）です。筆者が訪れた店舗では、エコバッグ売り場に陳列されていました。

実はこのバッグ、完全に見た目に惹かれてゲットしました！

ネコちゃんのダイカットモチーフが可愛いです♡

サイズは約33cm×11cm×46.5cmと、お買い物した商品がたっぷり入るサイズ感です。

ネコのモチーフは、レザー調素材でおしゃれな雰囲気。

ポケットにもなるので、小物を入れることができます。

持ち手は短く見えますが、肩にかけることができました。

程よい長さなので、腕に掛けても持ちやすいです。

実際に、ダイソーでのお買い物に使用してみました。

この日はティッシュケースを買いましたが、バッグに高さがあるのですっぽり入りました。

横幅もゆったりしているので、あともう1つは入りそう。他の雑貨をたくさん詰め込んでも、まだまだ余裕があります。

コンパクトに折りたためて持ち運びやすい！

生地は薄いですが、その分小さく折りたたむことができます。

ネコちゃんモチーフに付いているボタンを留めれば、折りたたみ完了！

バッグの中に入れても広がらず、コンパクトに持ち歩けますよ。

今回はダイソーの『折りたたみショッピングバッグ（ダイカットネコ）』をご紹介しました。

シンプルでさりげなく可愛さもあって、コンパクトに携帯できるショッピングバッグをお探しの方におすすめ！ダイソーで見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。