＝LOVE大谷映美里、美ウエスト際立つショート丈Tシャツ×リムレスメガネ姿にファン悶絶「綺麗なお姉さん感がすごい」「神スタイル」
【モデルプレス＝2026/02/22】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が2月20日、自身のInstagramを更新。ショート丈のTシャツ姿のダンス動画を公開した。
【写真】指原プロデュース27歳美女「破壊力すごい」美ウエストちらりのTシャツ姿
大谷は「メロいって言われるの嬉しい リムレスメガネ可愛いよね」とコメントし、BellyJayの楽曲「MONTAGEM HIKARI」のダンス動画を公開。フレームのないリムレスメガネをかけ、ピタッとしたショート丈の白いTシャツを着用して、引き締まった美しいウエストをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「綺麗なお姉さん感がすごい」「リムレスメガネ似合いすぎ」「神スタイル」「可愛すぎる」「破壊力すごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
