¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¥Æ¥é¥Æ¥é¡×¤ÎÃÓËÜ¤·¤ª¤ê¤¬¡¢3·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ëÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥»¥«¥ó¥É¼Ì¿¿½¸¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ö¤Û¤ó¤È¤Î¤·¤ª¤ê¡£¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Õ¤È¸«¤»¤ëÉ½¾ð¤¬¥¥åー¥È¡¡¤Î¤¾¤¯¡Ö¥ß¥Ë¥°¥é¡×¤ÎÊÒ¤ê¤ó
¡¡¥¿¥¤¤Î¥ê¥¾ー¥ÈÃÏ¥Ñ¥¿¥ä¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸¤Ï¡Ö¥ß¥Ë¥°¥é¡×¡á¥ß¥Ë¥Þ¥à¤À¤±¤É¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤È¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÃÓËÜ¡£¥Ó¥¥Ë¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¸«¤»¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¥»¥¯¥·ー¥«¥Ã¥È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤¿ÂçÃÀ¤ÊÄ©Àï¤Ï¡È¤Û¤ó¤È¤Î¤·¤ª¤ê¡É¤Î»Ñ¡£¥Ó¥¥Ë¤ÎÁ°¤Î¥Û¥Ã¥¯¤ò³°¤·¡¢Î¾¼ê¤Ç±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤Âç¤¤ÊËÄ¤é¤ß¤¬¤Î¤¾¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¥¥åー¥È¤µ¡£¥Ö¥ëー¤Î¿åÃå¤Î¿¶¤ê¸þ¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿Èþ¤·¤¤¥é¥¤¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£¥Ç¥Ó¥åー¤«¤éÌó5Ç¯¡¢¾¯¤·Âç¿Í¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤ÎÉ½¾ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÃÓËÜ¤Ï¡ÖÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¤ê¼«Á³¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»Ñ¤ÎÃÓËÜ¤·¤ª¤ê¤¬¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¡È¤Û¤ó¤È¤Î¤·¤ª¤ê¡É¤À¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤Î¤¬20ºÐ¤Ç¡¢º£²ó¤¬23ºÐ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î»ä¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢¥Ñ¥¿¥ä¤Ç»ä¤¬ËÜÅö¤Ë¿²Çñ¤Þ¤ê¤·¤¿Éô²°¤Ç¤â»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Î¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤È¤«»äÊª¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤â¡È¤Û¤ó¤È¤Î¤·¤ª¤ê¡É¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó(¾Ð)¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー)¤Ç¡Ö3/26È¯Çä2nd¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡¡¡Ø¤Û¤ó¤È¤Î¤·¤ª¤ê¡£¡Ù¤Ç¤¹¡ª¡¡3/29,4/5¤Ë¤Ï¤ªÅÏ¤·²ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤ÒÍ½Ìó¤·¤Æ¶õ¤¤¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¿·½É¡¢½ÂÃ«¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¡Ö²ñ¤¨¤ë¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÓËÜ¤Ï2002Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿À¸Í»Ô½Ð¿È¡£20Ç¯¤Ë¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÎÌ¾Êª´ë²è¡ÖÀ©¥³¥ì'20¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ò³«»Ï¡£Æ±Ç¯8·îÈ¯Çä¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤¡×¤ÇÃ±ÆÈ¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥ß¥Ë¥Þ¥à¤È¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡È¥ß¥Ë¥°¥é¤ÎÄ¶¿·À±¡É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¡£21Ç¯1·î¤«¤é¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¥Æ¥é¥¹¡ß¥Æ¥é¥¹¡×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤â³«»Ï¡£25Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥ëー¥×Ì¾¤ò¡Ö¥Æ¥é¥Æ¥é¡×¤Ë²þÌ¾¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥°¥ëー¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£
