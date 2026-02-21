ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢µÓ¤Û¤½¤Ã¥ß¥Ë¥¹¥«¡ß¹õ¥¿¥¤¥Ä¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ç...¥«¥ï¥¤¥¤¤¬¥À¥ÀÏ³¤ì¥·¥ç¥Ã¥È¡¡È±·ë¤ó¤Ç¤ë¤È¤³¤í¥Ñ¥·¥ã¥ê
¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤¬2026Ç¯2·î15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¶á¤Î¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ý¤¤¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¿¡£¾Ð¡×
ÈÄÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö1ÆüÃÙ¤ì¤ÎHappyValentine¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥Ë¥Ã¥È¤È¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë»Ñ¤Ê¤É7Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ý¤¤¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¿¡£¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¶»¸µ¤ËÇò¤¤¥Ï¡¼¥È¤ÎÌÏÍÍ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ë¥Ã¥È¤È¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤òÃåÍÑ¡£Â¸µ¤Ë¤Ï¡¢¹õ¤¤¥¿¥¤¥Ä¤È¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÖ¤¤¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÁ°¤Ë°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¡¢È±¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
3ËçÌÜ¤Ï¥ê¥Ã¥×¤òÅÉ¤ë»Ñ¤ò¤È¤é¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢7ËçÌÜ¤ÏÀµÌÌ¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»ÅÍÍ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖºÙ¤¤´é¾®¤µ¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¥ì¥Ù¥Á¡×¡Ö¹õ¥¿¥¤¥Ä¥³¡¼¥ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£