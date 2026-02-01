「暁のヨナ」47巻が本日発売！ 物語はいよいよクライマックスへ特装版は64ページのイラスト集付き
【「暁のヨナ」47巻】 2月20日 発売 価格：594円 【「暁のヨナ」47巻 特装版】 2月20日 発売 価格：1,980円
盃の中で再会したヨナとハク。
(C)草凪みずほ／白泉社
【拡大画像へ】
白泉社は、マンガ「暁のヨナ」の47巻を2月20日に発売する。価格は594円。また同日には特装版も1,980円で発売される。
本作はシリーズ累計1,500万部を突破している草凪みずほ氏のファンタジーマンガ。約16年にわたって連載されてきたが、2025年12月発売の「花とゆめ」2号で最終回を迎えた。
47巻は最終巻ではなく、血の盃編のクライマックスまでを収録。地上でスウォンが龍神を引きつけているあいだに、ヨナとハクは血の海に落ちた三龍を探しに行く。
また特装版は「A5サイズ64Pイラスト集」付きで、過去のイラスト集では未収録だったイラストが画集としてまとめられている。
なお本作は、約10年ぶりとなるTVアニメの続編が制作されることも発表されている。
【「暁のヨナ」47巻あらすじ】
暁のヨナ47巻 2/20発売🐿️カバーはヨナとハク- 草凪みずほ (@KusanagiMizuho) January 28, 2026
イラスト集付き(64P)特装版は予約が確実です～
大原画展画集以降のイラストが収録されてます
描き下ろしはありません🙏
47巻は274話まで収録で最終巻ではないです
血の盃編クライマックス よろしくお願いしますー！ pic.twitter.com/cohEJXKj25
盃の中で再会したヨナとハク。
地上でスウォンが龍神を引きつけている間に２人は血の海に落ちた三龍を探しに行くが……。
物語はいよいよクライマックスへ――！