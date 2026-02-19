販売店舗：パン・ギャラクティック・ピザポート（トゥモローランド）

最初にご紹介するのはトゥモローランドの「パン・ギャラクティック・ピザポート」。銀河のピザ愛好家たちに評判のお店の、記念すべき太陽系第1号店！ 2階席からは店主の宇宙人トニー・ソラローニが近未来的なシステムでピザを焼く様子を見ることができ、アトラクションのような雰囲気が楽しめるお店です。

「カルツォーネ」とは、ピザ生地で具材を包んで焼いたイタリア料理。一般的なピザよりもたっぷりの具材を楽しめます。濃厚なトマトソースに、やわらかくてジューシーなチキンがゴロゴロ入ってボリューム満点！ もっちもちの生地もクセになります。ディズニー大好き編集部員の個人的激推しフードです！！

ちなみに＋280円でソフトドリンクのセットにする場合は、「午後の紅茶 アップルティーソーダ」をぜひ。ディズニーリゾート内でしか飲めない限定ドリンクで、リンゴフレーバーの甘い紅茶に微炭酸の刺激が絶妙にマッチします。



販売店舗：

・プラザパビリオン・レストラン（ウエスタンランド）

・ソフトランディング（トゥモローランド）※2026年3月31日（火）まで休止

・パン・ギャラクティック・ピザポート（トゥモローランド）

・プラズマ・レイズ・ダイナー（トゥモローランド）※ディズニー・モバイルオーダー（以下MO）対象

『トイ・ストーリー』シリーズの人気キャラクター、リトルグリーンメンをモチーフにしたおまんじゅう。モチモチの生地の中には、それぞれチョコレート・カスタード・ストロベリーのクリームが入っています。

リトルグリーンメンといえば、大きなUFOキャッチャーのアームに吊り上げられて「選ばれた〜」というセリフが有名です。このセリフになぞらえて、どのフレーバーを選んだか食べるまで分からないワクワク感がポイントなのだそう。あなたが選ぶのはどのグリーンメン？ 写真映えも抜群なので、友人同士でわいわい楽しむのもいいですね！



販売店舗：ビッグポップ（トゥモローランド）※MO対象

2020年にオープンした、パークのなかでも比較的新しいお店。東京ディズニーリゾートで唯一、ワゴンではなく店舗を構えるポップコーン屋さんで、各ワゴンで販売しているすべてのポップコーンバケットがここで購入できるのも高ポイントです。

ここのポップコーンは、今までのポップコーンとひと味もふた味も違うんです！！ まず特徴的なのは、まん丸で大きいフォルム。ひと粒でも食べごたえ抜群です。そんな大粒のポップコーンに濃厚なフレーバーが絡み、リッチな味わいに。ストロベリーミルフィーユ味・ソルティキャラメル味・チェダーチーズ味の3種類が選べるので、お気に入りを見つけてみてくださいね！



販売店舗：

アイスクリームワゴン（ファンタジーランド/ファンタジーランド・フォレストシアター横）

アイスクリームワゴン（ファンタジーランド/ラ・タベルヌ・ド・ガストン横）

フレッシュフルーツオアシス（アドベンチャーランド）※2026年2月28日（土）まで休止

ソフトランディング（トゥモローランド）※2026年3月31日（火）まで休止

フォトジェニックフードといえばこれ！ ちょっと休憩したいときにぴったりの、ミッキーシェイプがかわいいアイスです。肌寒い季節には、濃厚な甘さがうれしい「ミッキー・クッキーサンドアイス」、暖かい日は、さっぱりとした「ミッキーアイスバー」がおすすめです。アイスバーはとっても溶けやすいので、撮影はお早めに！！

各店舗によって品揃えが異なる場合もあるので、詳しくは店頭やアプリで確認してくださいね。



販売店舗：ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ（トゥーンタウン）※MO対象

人気の写真映えスポットが集まるトゥーンタウン。ミッキーと仲間たちが住む街らしく、キャラクターモチーフのフードの数々を楽しめます。

「ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ」は、ドナルドの甥っ子3人組のレストラン。こちらで楽しめるのは、ドナルドの足の形がかわいいパオ（中華風蒸しパン）です。中にはサクッと揚がったフライドフィッシュとレタス、そしてたっぷりのチーズソースとタルタルソース！！ 定番の組み合わせですが、ディズニーデザインのおかげでいつもの何倍もおいしい気がします！

ミッキー派の人は、ミッキーの手をかたどった「テリヤキチキンパオ（エッグ＆BBQソース）」700円を要チェック。こちらもジューシーなお肉とパオが合って絶品です！



販売店舗：

・ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ（トゥーンタウン）※MO対象

・ミッキーのトレーラー（トゥ−ンタウン）

トゥーンタウンからもうひとつご紹介。「スプリングロール」という一見おしゃれな名前を和訳してみると…そう、春巻きです！ 「ミッキーのトレーラー」はワゴンタイプのお店なので、レストランが混んでいるときにもぴったり。

パリッパリの皮の中には、クリーミーな卵サラダとエビが。食べ歩き用の春巻きという斬新なメニューですが、ちょっと小腹が空いたときや、甘〜いドリンクを飲みたいときなどに意外と重宝します。



販売店舗：キャプテンフックス・ギャレー（ファンタジーランド）※MO対象

続いてご紹介するのは、ファンタジーランドの「キャプテンフックス・ギャレー」。『ピーター・パン』に登場するフック船長の名前が付いたお店です。

こちらでは、大きくてボリューム満点のピザが味わえます。なかでも「ベーコンとパイナップルのピザ」は、なんと約43年前の開園当初からある貴重なメニュー！ ベーコンのうまみとパイナップルの甘酸っぱさが後を引く、シンプルながらも奥深い味わい。たっぷりのったチーズを伸ばして頬張りましょう！

辛いピザが好みの人は、「スパイシーハリッサソース」や「ガーリックシュリンプソース」各110円で味変するものおすすめ。かける前とはまた違ったおいしさを楽しめます。



販売店舗：ペコスビル・カフェ（ウエスタンランド）※MO対象

西部開拓時代のアメリカを舞台にしたウエスタンランド。このエリアでぜひ食べてほしいのが、こちらの「ポークライスロール」です。もっちもちのお米をしょうゆダレの豚肉で包んだ、ディズニー流の肉巻きおにぎり。小さいサイズながらもしっかりお腹に溜まります。

すぐ近くをパレードが通るので、パレード待ちのお供にもぴったり！ モバイルオーダーで受け取る時間を予約しておけば、さらに便利です。



販売店舗：スキッパーズ・ギャレー（アドベンチャーランド）

「ジャングルクルーズ：ワイルドライフ・エクスペディション」などの人気アトラクションが楽しめる、”冒険”をテーマにしたアドベンチャーランド。こちらで食べられる「テリヤキチキンレッグ」は、ワイルドな冒険家たちにもぴったりな骨付き肉です。

甘辛いタレをたっぷり絡めたチキンはとろっとろホロホロで、もはや飲み物。ジューシーなお肉にかぶりつけば幸せになれること間違いなし！ 中毒性MAXのギルティメニューです。

万人受けする味付けで大人気のため、お店の行列はちょっと長め。でも回転率はいいので、意外と早く購入できることも多いですよ！ 並んでみる価値、大アリです。



販売店舗：

・パークサイドワゴン（アドベンチャーランド）

・キャンプ・ウッドチャック・キッチン（ウエスタンランド）※MO対象

ディズニーといえばチュロス！という人も多いのでは？ こちらは東京ディズニーリゾート40周年を機に登場した人気メニュー。サクもち食感が定番のチュロスに革命が起きたんです！ 表面をカリっと香ばしくブリュレした生地の中には、熱々のカスタードクリームソースがとろ〜り。甘党大歓喜の新食感スイーツです！

ディズニーシーではこちらのフレーバーのほか、「クリームブリュレ風チュロス（ミルクティー）」、「クリームブリュレ風チュロス（ストロベリー）」各600円も販売しています。特にミルクティーは、香り高い茶葉とトロトロソースの相性がバッチリで絶品！ こちらもぜひ試してみてくださいね。



みどころが盛りだくさんの東京ディズニーリゾート。ぜひ食べ歩きフードを片手に楽しんでくださいね！

■東京ディズニーリゾート（とうきょうでぃずにーりぞーと）

住所：千葉県浦安市舞浜

営業時間：9〜21時 ※変更になる場合があります

料金：1デーパスポート7900円〜1万900円

「ウィークナイトパスポート」4500円〜6200円 ※17時以降の入園可能

「アーリーイブニングパスポート」6500円〜8700円 ※15時以降の入園可能

定休日：無休



Text & Photo：今井友貴

●価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

