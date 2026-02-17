「問題が勝手に解決することも多い」他人に干渉しすぎるのは無意味？カウンセラーが説く「放置」のススメ
カウンセラーで作家のRyota氏が、自身のYouTubeチャンネルで「他人はどうでもいい。心の余白を作る『適切な放置』のメリット7選」と題した動画を公開。他人の問題に過度に干渉せず「放置」することで、自身の心の平穏を保ち、結果的に良好な人間関係を築くことの重要性を説いた。
動画でRyota氏は、他人に対して「こうした方がいい」「ああした方がいい」といった意見を持ちすぎることが、自分自身を消耗させる原因だと指摘。この問題意識を背景に、他人を「放置」することのメリットを7つ挙げた。まず、「他人に腹が立ちづらくなる」という点を強調。他人の課題に首を突っ込むから腹が立つのであり、「それは相手の問題」と割り切ることで、怒りの感情から解放されると説明した。これは、自分と他人の課題を切り離して考える「課題の分離」という考え方に基づいているという。
また、Ryota氏は「放置していても問題が勝手に解決することも多い」と語る。「意外に1日とか2日放置しておくと相手が勝手に解決したっていうことがある」とし、過剰な心配や介入が必ずしも良い結果を生まない可能性を示唆した。さらに、他人への過度な干渉は、相手をコントロールしようとする「支配行動」につながり、人間関係のトラブルを招くとも警鐘を鳴らす。他人を放置することで、こうした支配欲が薄れ、トラブル自体が減少すると述べた。
最後にRyota氏は、「相手の課題に手を出さない」ことが最も重要だと締めくくった。他人を放置することは、自分の大切な時間を守り、他人の意見に振り回されずに自分の意見を確立することにも繋がる。冷たい態度ではなく、健全な境界線を引くための「適切な放置」が、心の余白を生み、より良い人生を送るための鍵になると提言した。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。