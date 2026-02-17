SNIDEL BEAUTY¡¢¿¹¹áÀ¡ ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥á¥¤¥¯¥ë¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¡£²ÄÎù¤µ¤È°Õ»Ö¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÉ½¾ð¤ò°ú¤½Ð¤¹
¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥é¥Ü¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢¡È¤¤Ã¤ÈÀ¸¤Êý¤¹¤é¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSNIDEL BEAUTY¡Ê¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡Ë¡×¤Ï2·î9Æü¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¿¹¹áÀ¡¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿ÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¡ÖSoft Glow,Sharp Gaze feat. Kasmi Mori¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÄÎù¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Ì¥ÎÏ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¿Ä¤Î¶¯¤µ¤äÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤âÊ»¤»»ý¤Ä¿¹¹áÀ¡¡£
Æ±ÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤¬Ì¥¤»¤ë¡È¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÉ½¾ð¡É¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¡¢¥Ô¥å¥¢¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê°ìÌÌ¤È¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê°ìÌÌ¡¢¤½¤Î¤É¤Á¤é¤â°ú¤½Ð¤·¤¿SNIDEL BEAUTY¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î2¤Ä¤Î¥á¥¤¥¯¥ë¥Ã¥¯¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Soft Glow,Sharp Gaze feat. Kasmi Mori
²ÄÎù¤µ¤È¶¯¤µ¡¢ÁêÈ¿¤¹¤ëÌ¥ÎÏ¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡£
¥Ä¥ä¤ÇÉÁ¤¯¥É¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊÉ½¾ð¤È¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Ç°ú¤½Ð¤¹¥¯¡¼¥ë¤Ê¿§¹á¡£
Å·»È¤È°Ëâ¡¢Æó¤Ä¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬±Ç¤·½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢
¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¿¹¹áÀ¡¤Î¿·¤·¤¤°ìÌÌ¡£
¢£LOOK1
¥Ä¥ä¤È·ì¿§¤ÇÉÁ¤¯¥É¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊÂç¿Í¤Î²Ä°¦¤²
[»ÈÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à]
¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤¬Í¶¤¦¥É¥ê¡¼¥ß¡¼¥Ù¡¼¥¸¥å¥¢¥¤
²¹¤«¤µ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Ô¥ó¥¯¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¥Ù¡¼¥¸¥å¤ä¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¡Ö06 Girls Trip¡×¡£
¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¥Ô¥ó¥¯¤È¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¥Ù¡¼¥¸¥å¤¬°¦¤é¤·¤¤ÌÜ¸µ¤ò±é½Ð¤·¡¢Á¡ºÙ¤Ê¤¤é¤á¤¤¬Æ©ÌÀ´¶¤È±ü¹Ô¤¤òÅº¤¨¤ë¡£
ÊÐ¸÷¥Ñ¡¼¥ë¤¬½Ö¤¯¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ô¥ó¥¯¡£
ÆâÂ¦¤«¤éÍ¯¤¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê·ì¿§¤È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ä¥ä¤òËË¤Ë¡£
¥¬¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷Âô´¶¤Ç¿°¤òÊñ¤à¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥Ô¥ó¥¯¡£
Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ëÈ¯¿§¤Ç¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¤´µ¡·ù¤Ê¿°¤Ë¡£
¢£LOOK2
¶¯¤µ¤òÈë¤á¤¿¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬ÀÅ¤«¤ËÊª¸ì¤ë
[»ÈÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à]
´Å¤µ¤È¾åÉÊ¤µ¤ò»Å¹þ¤àÆ©ÌÀ´¶¥Ô¥ó¥¯¥Ñ¥ì¥Ã¥È
¤Û¤Î¤«¤ÊÀÄ¤ß¤ò´Þ¤ó¤À¥Ô¥ó¥¯¤¬¡¢Æ©ÌÀ´¶¤ÈÉÊ³Ê¤ò°ú¤½Ð¤¹¡Ö05 Purely Sweet¡×¡£
¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥â¡¼¥Ö¥°¥ì¡¼¥¸¥å¤Ç¥»¥ó¥·¥å¥¢¥ë¤Ê±¢±Æ¤ò¤Ä¤±¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¥í¡¼¥º¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ñ¡¼¥ë¤ÇÍ¾±¤¤ò½Å¤Í¤Æ¡£
¥Ì¡¼¥Ç¥£¤Ê¥³¡¼¥é¥ë¥Ô¥ó¥¯¤¬±ð¤ä¤«¤ËÈ¯¿§¡£
¤³¤á¤«¤ß¤«¤éÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë´éÎ©¤Á¤Ë¡£
¶õµ¤¤ò´Þ¤ó¤À¥ì¥¢¥Þ¥Ã¥È¤¬¿°¤ËÍÏ¤±¤ë¤è¤¦¤ËÌ©Ãå¡£
Ãæ±û¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤Ê¶¯¤µ¤È¿§¹á¤ò²ò¤Êü¤Ä¡£
