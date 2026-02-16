猫が命を落とす「危険な植物」5選

1.ユリ科（テッポウユリなど）

ユリ科の植物は、猫にとって最も恐ろしい「猛毒」といっても過言ではありません。花びらや葉をひとかじりしただけで、急激に腎臓の機能が壊れてしまい、死に至るケースが非常に多いです。

特に怖いのが、目に見えない部分にも毒が含まれている点です。花瓶に生けてあった水をなめたり、体に付着した花粉を毛づくろいの際に飲み込んだりするだけで中毒を起こします。

「少しだけなら大丈夫だろう」という油断が取り返しのつかない事態を招くため、猫がいる家には絶対に持ち込まないようにしましょう。

2.ツツジ科（サツキ、アザレアなど）

お庭や公園でもよく見かけるツツジ科の植物には、神経を狂わせる毒が含まれています。猫が誤って食べてしまうと、食べた直後から激しくよだれを流したり、食べたものを何度も吐いたりします。

症状が進むと、足元がふらついて真っ直ぐ歩けなくなったり、呼吸が苦しくなったりすることもあり、非常に危険です。鉢植えとして室内で育てるのも、猫の安全を考えると避けたほうがよいでしょう。

3.ナス科（ホオズキ、トマトの葉など）

私たちが普段食べている野菜にも、猫にとっては毒になるものが隠れています。例えばトマトの実自体は少量なら問題ないこともありますが、茎や葉、未熟な青い実には中毒成分が含まれています。

また、観賞用のホオズキなども同様です。これらを食べてしまうと、激しい下痢や嘔吐を起こし、心拍数が下がって元気がなくなってしまいます。

家庭菜園を楽しんでいる方は、猫がベランダや庭のプランターに近づいて葉をかじらないよう、ネットを張るなどの物理的な対策を必ず行うようにしてください。

4.キンポウゲ科（アネモネ、クリスマスローズなど）

春先に人気の高いアネモネやクリスマスローズなどのキンポウゲ科は、植物全体に強い毒を持っています。この植物の厄介なところは、食べた時の中毒症状だけでなく、茎を折った時に出る汁に触れるだけでも皮膚炎を起こしてしまう点です。

口の周りが赤く腫れたり、ただれたりすることがあります。もし食べてしまった場合は、胃腸に強い炎症が起き、血の混じった便が出たり、激しい腹痛に襲われたりします。

見た目の美しさに惑わされず、猫の手の届く場所には置かないのが鉄則です。

5.多肉植物（アロエ、カランコエなど）

お手入れが簡単で人気の多肉植物ですが、猫にとっては危険な種類が意外と多く存在します。例えばアロエは、皮の部分に含まれる成分が下痢を引き起こします。

また、小さな花が可愛いカランコエは、心臓に影響を与える毒を持っており、最悪の場合は心不全を招く恐れがあります。

多肉植物はぷっくりとした形が猫の興味を引きやすく、おもちゃにして遊んでいるうちに噛み砕いて飲み込んでしまう事故が後を絶ちません。「サボテン以外なら安心」と思わず、種類をしっかり調べてから購入しましょう。

「食べてしまった？」気づくためのサイン

猫は言葉で不調を伝えられないため、飼い主が異変にいち早く気づくことが重要です。代表的なサインは、突然の激しいよだれや、何度も繰り返す嘔吐です。

胃の中に何もないのに吐き続けたり、吐いたものに血が混じっていたりする場合は緊急性が高いと考えてください。

また、急に元気がなくなって隅の方でじっとして動かない、呼びかけに反応が薄い、体が小刻みに震えているといった様子も中毒のサインです。

目に見える症状がなくても、尿の回数が急に減ったり、逆に増えすぎたりする場合など、いつもと違う様子も中毒の可能性もあります。

もしもの時の対処法

万が一、猫が危険な植物を口にした可能性があるときは、一刻も早く動物病院を受診してください。

このとき、無理やり吐かせようとして背中を叩いたり、指を突っ込んだりするのは厳禁です。かえって喉を傷つけたり、吐いたものが詰まって窒息したりする危険があります。

病院へ行く際は、「いつ、どの植物を、どのくらいの量を食べたか」を冷静に伝えられるようメモしましょう。

植物の名前がわからない場合は、かじられた植物の実物や、スマホで撮影した写真を持っていくと診断がスムーズになります。夜間であれば、迷わず救急外来を探しましょう。

猫を守るための予防策

一番の対策は、家の中に危険な植物を一切持ち込まないことです。切り花をもらった際などは、まず猫に安全な種類か検索する癖をつけましょう。

どうしてもお部屋に緑を添えたい場合は、本物そっくりの「造花」や「フェイクグリーン」を活用するのがおすすめです。

また、猫が外の草を食べたがるのは葉の感触を楽しみたいという理由もあるため、ペットショップで売られている「猫草」を専用に用意してあげると、他の観葉植物への興味を逸らすことができます。

猫の行動範囲を整理し、安全な環境を整えることが、何よりの愛情表現となるでしょう。

まとめ

猫にとって、人間の目を楽しませる植物が時に命を奪う凶器となります。特にユリ科などの中毒は、飼い主の知識ひとつで防げる悲劇です。

もし愛猫の様子が少しでもおかしいと感じたら、自己判断せずすぐに専門家を頼ってください。正しい知識を持ち、猫が安心してくつろげる「植物のない安全な空間」を作ってあげましょうね。

(獣医師監修：加藤桂子)