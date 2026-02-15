生田絵梨花、上坂樹里のCMに「キュンキュンしちゃいます」

女優の生田絵梨花（29歳）が、2月15日に放送されたラジオ番組「ADEKA KLEINE WUNDER」（J-WAVE）に出演。朝ドラ「風、薫る」で共演している上坂樹里の「JR SKISKI」のCMについて「キュンキュンしちゃいます」と語った。



2月15日が“全日本スキー連盟設立の日”ということで、メロディ同士をつなげる「Fill In」のコーナーで「JR SKISKI 歴代テーマソング」をつないでいく中、今年のテーマソングであるLAURA DAY ROMANCEの「WINTERLUST」が紹介された。



生田は、このCMに出演しているのが朝ドラ「風、薫る」で共演する上坂樹里であると話し、「このCMめっちゃかわいい！ 本当かわいい。キュンキュンしちゃいます」と語った。