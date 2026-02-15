【なにわ男子・道枝駿佑】が思う“美しい人”って？日々更新し続ける「美しさの秘訣」について迫る♡

気づけば目で追ってしまう令和No.1のメロい男、みっちーこと道枝駿佑さんがRayに降臨！そこで今回は、多くの人を虜にする「みっちーの美しさの秘訣」について聞いてみました。毎日のスキンケア事情や道枝さんにとって“美しい人”とは、いったい…！？気になるトピックが盛りだくさん♡

みっちーが好きすぎて…ずーっと見つめていたい 瞬きする間にこぼれる可愛さも、ふとした横顔の儚さも、全部この目で追いかけていたいほど♡ トキメキが止まらない、みっちーの美しさに迫りました。

Question ずっと見つめたくなるほどの美しさをキープする秘訣は？ 「まず全然そんなことないんですけど（笑）。でもスキンケアはちゃんとやってるつもりです。パックとか、美容液とか毎日塗ってますよ。 パックは毎日やらないほうがいいみたいなことも聞くけど、やらないと落ち着かなくなってるところまできてますね！」

Question ご自身のなかで美しいポイントをあげるなら？ 「あえて言うなら“二重幅”ですかね。よく『平行二重でいいね』って言っていただけることがあるので、自分では意識してなかったけど『いいのかも』って思えるようになりました」

Question 道枝さんにとって“美しい人”ってどんな人ですか？ 「Hey ! Say ! JUMPの山田涼介くん！なんといっても顔がきれいじゃないですか。実物を見ると本当にキラキラしていて、美しいなと思います」

Question 甘さだけじゃなく、最近どんどん“雄み”が増している気がします。道枝さんご自身の男らしいポイントは？ 「見た目というよりは、『やるしかないっていうマインド』を持っているところですかね。やると決めたらやる性格です」

Question 色気がある男性ってどんな男性だと思いますか？ 「余裕がある人」

Question 今後どんな“男らしさ”を身につけたいですか？ 「木村拓哉さんのような色気のある男性になりたいなぁと思ってます。今はダンディで色気がある感じじゃないですか。 でも木村さんが今の僕の年令くらいの頃のロン毛姿とかを拝見すると、また違った色気たっぷりですごく憧れるんです。段階を経てどんどん違う色気をまとっている感じが素敵ですよね」