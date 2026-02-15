【なにわ男子・道枝駿佑】が思う“美しい人”って？日々更新し続ける「美しさの秘訣」について迫る♡
気づけば目で追ってしまう令和No.1のメロい男、みっちーこと道枝駿佑さんがRayに降臨！そこで今回は、多くの人を虜にする「みっちーの美しさの秘訣」について聞いてみました。毎日のスキンケア事情や道枝さんにとって“美しい人”とは、いったい…！？気になるトピックが盛りだくさん♡
みっちーが好きすぎて…ずーっと見つめていたい
瞬きする間にこぼれる可愛さも、ふとした横顔の儚さも、全部この目で追いかけていたいほど♡
トキメキが止まらない、みっちーの美しさに迫りました。
Question ずっと見つめたくなるほどの美しさをキープする秘訣は？
「まず全然そんなことないんですけど（笑）。でもスキンケアはちゃんとやってるつもりです。パックとか、美容液とか毎日塗ってますよ。
パックは毎日やらないほうがいいみたいなことも聞くけど、やらないと落ち着かなくなってるところまできてますね！」
Question ご自身のなかで美しいポイントをあげるなら？
「あえて言うなら“二重幅”ですかね。よく『平行二重でいいね』って言っていただけることがあるので、自分では意識してなかったけど『いいのかも』って思えるようになりました」
Question 道枝さんにとって“美しい人”ってどんな人ですか？
「Hey ! Say ! JUMPの山田涼介くん！なんといっても顔がきれいじゃないですか。実物を見ると本当にキラキラしていて、美しいなと思います」
Question 甘さだけじゃなく、最近どんどん“雄み”が増している気がします。道枝さんご自身の男らしいポイントは？
「見た目というよりは、『やるしかないっていうマインド』を持っているところですかね。やると決めたらやる性格です」
Question 色気がある男性ってどんな男性だと思いますか？
「余裕がある人」
Question 今後どんな“男らしさ”を身につけたいですか？
「木村拓哉さんのような色気のある男性になりたいなぁと思ってます。今はダンディで色気がある感じじゃないですか。
でも木村さんが今の僕の年令くらいの頃のロン毛姿とかを拝見すると、また違った色気たっぷりですごく憧れるんです。段階を経てどんどん違う色気をまとっている感じが素敵ですよね」
映画『君が最後に遺した歌』
2026年3月20日全国公開
詩を書くことを密かな趣味にしている春人（道枝駿佑）と、歌唱と作曲の才能を持ちながらディスレクシアを抱える綾音（生見愛瑠）。
歌をつくる時間を共有するうちに惹かれあう2人は、才能や運命に翻弄されながらも互いを思い続ける。そんな10年にわたる切なくも美しいラブストーリー。
道枝駿佑
みちえだ・しゅんすけ●2002年7月25日生まれ、大阪府出身。なにわ男子のメンバーとして活躍。俳優としても着実に存在感を高める。
青春作からミステリーまで幅広い役柄を演じ分ける実力派。透明感とオトナの色気を日々更新する、今最も目が離せない存在。
文／豊澤恵