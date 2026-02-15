ACEes浮所飛貴、“世界三大毛織物産地”尾州の魅力発信で意気込み「僕も有名になれるように頑張ります！」【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】ジュニアのグループ・ACEes（エイシーズ）の浮所飛貴が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】STARTO人気ジュニア、尾州織物のロングコート着こなす
2025年に20周年を迎えた東京ガールズコレクション（TGC）の「TGC20周年セレブレーション公式サポーター」を務めるACEes。愛知県出身の浮所は、14年ぶりの開催となったTGC あいち・なごやのステージでランウェイデビューを果たした。トークステージに登場すると、ファンからの「24歳のお誕生日おめでとう」という声に「まだなんですけどね。今月末。2月27日。でもありがとうございます」と笑顔を見せた。
世界三大毛織物産地である尾州の老舗織物工場でガラ紡を見学したという浮所。実際にガラ紡を体験したといい「納豆めっちゃかき混ぜたぐらいのふわふわ感」と繊細な糸の手触りを説明。モニターにはガラ紡体験する姿のほか、「ファンの人が喜んでくれるかなって」と可愛らしくポーズを決めた姿なども映し出された。
最後には「僕は取材行かせていただきましたが、この愛知県にはまだまだ魅力があるんで、その魅力をぜひ知ってほしいです！」と呼びかけ。「僕も有名になれるように頑張ります」と意気込んだ。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
◆浮所飛貴、“世界三大織物産地”尾州の魅力発信
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
