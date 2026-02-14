「easily moved to tears」の意味は？「tear」は「涙」のこと！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「easily moved to tears」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「涙もろい」でした！
「easily moved to tears」は単語からも想像できるように、「涙もろい」を意味するフレーズです。
「move」は「動く」という意味だけでなく、「人の心を動かす→感動させる」という意味で使われる場合もありますよ。
「I like watching touching films. I am easily moved to tears though…」
（感動的な映画を見るのが好きなの。涙もろいんだけどね…）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部