この企画がスゴイ！Bリーグバレンタイン2026『スタッフ賞』投票コメントをご紹介
9日にわたる熱い投票期間が終了した「Bリーグバレンタイン 2026」
本日、2月14日12時に全ての賞の結果が発表されました。
結果発表はこちら
エントリー選手、クラブの皆様には、今年も、工夫を凝らした様々な企画でこの期間を盛り上げていただきました
今回、B.LEAGUE10周年を記念して新登場した特別賞のうちの1つ「スタッフ賞」は、そんな「企画力」「広報力」を審査基準とした賞です。
すべてのエントリー選手・クラブに賞をあげたい気持ちをおさえつつ、特に「このクラブはすごかった！」という選手・クラブに票とコメントをいただきました。
中でも、特に票が多かったところのコメントをご紹介します。
信州ブレイブウォリアーズ
▼投票コメント
・シーズン中のため、普段の試合に関する広報業務などもある中恋愛シミュレーションゲームのような動画を作って投稿している熱の入れ方に驚きが隠せませんでした。いつから準備していたのか聞きたいです笑（クラブ広報）
・バレンタイン物語のクオリティというかスキルが高すぎます。担当者さん稼働大丈夫ですか？お疲れ様でした、ゆっくり休んでください。（B.LEAGUEスタッフ）
┏━━━━━━━━━━━━┓- 信州ブレイブウォリアーズ (@shinshubw) February 2, 2026
信州バレンタイン物語
💛第一話💛
┗━━━━━━━━━━━━┛
日々成長学園に転入した雪男のブレアー。
勝久先生に言われて隣の席になった小栗瑛哉くんは、バスケ部の活動を頑張っているみたい！
本日の投票はこちらから👇️https://t.co/N30WKEjQC2… pic.twitter.com/A3ychsinfI
・クラブ広報さんと、同僚選手の頑張り、後押しを感じたし、投票期間中の試合で超ロングブザービート3を決めた小栗選手も持ってるなと感じました。（デザイナー）
・ゲーム風の動画がとても素敵でした！数年前のラブコメモチーフにしたモテ男の時にやりたいなと思っていたので、悔しいです！また、幼馴染の土家選手の協力も絆を感じられて良かったです！（クラブ広報）
・乙女ゲーでの斬新なアピール、仲間の素敵な後押し（裏切り）、２方向からの後押しで企画力の高さがずば抜けていました（デザイナー）
どーも！- 土家大輝 (@w_daiki12) January 27, 2026
オグリギャップ宣伝大使になりました
みなさんのチカラでどうか相棒をBリーグのモテ男にしてやってください🍫
僕もあきとしの魅力を毎日発信していくので、みなさんもご協力お願いします。#オグリギャップ#定食がっつく今日のあきとし https://t.co/7oQyoBXyNc pic.twitter.com/wMYCDcNlE0
大阪エヴェッサ
▼投票コメント
・「いいね快成じゃん」の歌詞フレーズを聞いたとき、「ついにオリジナルソングまで書き下ろしたのか…！」と思いました（勘違いでした）。ただ、本当にそれをやりそうな実行力と勢いがエヴェッサさんのバレンタインにはあると思います。（B.LEAGUEスタッフ）
・オフシーズンから動画を撮影している準備力、様々な選手を巻き込みいろんな角度でモテを表現する企画力が素晴らしいと思いました。（クラブ広報）
・SNSをはじめ、奥行きのリアルな部分も細かく作り込みがされていて、素敵でした。視聴者も楽しめる圧巻の発信。ここまで丁寧に実行するからこそ選手も楽しめるのだろうなと感じました。（クラブ広報）
・毎日の企画をしっかり作り込んでいらっしゃったから（クラブ広報）
『#9日後にモテ男になる快成』- 大阪エヴェッサ (@osakaevessa) February 2, 2026
- Road to TONJIRU KAI -
投票期間中は、#高橋快成 選手のモテ男への“成長記”
を配信📲身の回りのモテ男から― モテる極意 ― を学びます📝
～Day１～
──────────────────
✍️ 先代モテ男からポーズを伝授
👤 #牧隼利… pic.twitter.com/3FyI3FhQX6
茨城ロボッツ
▼投票コメント
・M-1をオマージュした「始めましょう。」のポスターを見たときは、やられた！と思いました。様々な企画を数多く実施されており、見ていてワクワクしました！（クラブ広報）
・「#教えてジェミン」の動画に登場するジェミン選手がとても自然体でほのぼのしていて、他クラブがどちらかというとかっこよく決めた写真や動画が多いので、とても印象に残りました。（クラブ広報）
・「 #教えてジェミン 」あれこそまさに、ヤンジェミン選手にしかできないコンテンツだなと思い、選手の個性を全面に出した素敵なコンテンツだったと思います。そして何より、タメになる。キャッチコピーの「 #テッペン取ってヤンよ 」も含め、オリジナリティ溢れる投稿が素晴らしかったです！（クラブ広報）
・ヤン選手の思いやりを感じることのできた、素敵なインタビューでスタッフと選手の絆を感じました（デザイナー）
・日に日にジェミン＆広報さんの「…ドゥフっ」待ちになっている自分がいました。また不定期でやってください。（B.LEAGUEスタッフ）
╭━━━━━━━━━━━╮- 茨城ロボッツ (@ibarakirobots) February 10, 2026
#教えてジェミン 🇰🇷
╰━━━━━ｖ━━━━━╯
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
🗣️#ヤンジェミン の韓国語講座
ジェミンのかっこよさを表現したいということで、今回のお題は「爽やかなイケメン」
ジェミンはとある選手を爽やかなイケメンと言っており…… pic.twitter.com/ge2z9beNzg
ベルテックス静岡
▼投票コメント
・移籍元クラブのファンやブースターへの呼びかけや、地元新聞での取り上げられ方がすごく、一丸！という印象を受けました。（クラブ広報）
・「#冬に咲くひまわり」というキャッチコピーがとても良かったです。ベルテックス静岡さんはチームの広報活動において「あたたかさ」や「やさしさ」を常にブランディングとして意識されているなと感じていたのですが、今回のバレンタイン企画のキャッチコピーもチームのブランディングにぴったりなものだと思いました。（デザイナー）
・選手ご本人も企画に前向きで、選手の良さがふんだんに伝わってくる企画でした。（クラブ広報）
・広報さんからの林選手への愛情が惜しみなく溢れていて、見ていてほっこりしました。 林選手も本当に協力的で、全力で取り組むその姿勢に、感心しました。広報さんの本気度が伝わり、それに応える林選手の姿が微笑ましく、応援したくなる気持ちになりました。（B.LEAGUEスタッフ）
#Bリーグバレンタイン💘- ベルテックス静岡【公式】 (@VELTEX_SHIZUOKA) February 3, 2026
ただただりんの笑顔を引き出したい。
～ #冬に咲くひまわり🌻～
．
ということで、今回は #日本平動物園 に行ってきました～！ﾊﾟﾁﾊﾟﾁ 台本なし。ただただりんが素で動物園を楽しむだけの𝑻𝒉𝒆オフな様子をお届けします🐧
．
▼ 毎日投票もお忘れなく🧡✨… https://t.co/netaXm8Vwk pic.twitter.com/ytp53ofoze
そのほかにも……
【長崎】様々なイケ散らかしたリオン選手のキャラクターポスターを披露してくれて、毎日「今日は何かな」と楽しみでした。添えられている秀逸なキャッチフレーズとリオン選手の軽快なコメントもぐっときました。（B.LEAGUEスタッフ）
川真田に挑め──- 長崎ヴェルカ 公式 (@n_velca) February 10, 2026
戦わなければ、勝てない。
FEB 2～FEB 10, PLEASE VOTE EVERY DAY@91_kenji @grande_mikey99 #velca #長崎ヴェルカ #WETHEVELCA #松本健児リオン #Bリーグバレンタイン pic.twitter.com/sQeMeTcPRe
【青森】今年も見たいと期待値が爆上がりした大高選手のダンス、キュートで素晴らしい出来でした！！（デザイナー）
／- 青森ワッツ (@aomori_wats) February 8, 2026
わやめんこくて
わやじょんずなおどりっこ
＼
皆さん、大変お待たせしました🙇♀️
本日のオープニングで披露した #大髙祐哉 選手による「とくべチュ、して」をお届け🎥✨
Bリーグ界でユウヤしかできないであろうパフォーマンス🕺🪩… pic.twitter.com/3haKqx0IlF
【富山】毎日習慣付けにじゃんけんはキャッチ―だったので、「はるあき」という名前が頭に残りました！！あとこれに協力した選手も素晴らしいな…と感動いたしました！（クラブ広報）
B.LEAGUEモテ男No.1決定戦🍫🤍- 富山グラウジーズ (@toyamagrouses) February 9, 2026
投票期間中は毎朝投稿!!#はるあきじゃんけん✊✌️✋
投票&9日間お付き合いありがとう☺️🙏
今日も投票よろしくお願いします！
🗳️ WEB投票https://t.co/yXkTEz6f1t
🗳️ B.LEAGUE CARD投票https://t.co/alSc1cGH7q#田中晴瑛 #Bリーグバレンタイン#富山グラウジーズ pic.twitter.com/qXUI2TPGAC
【八王子】ドラマ仕立てで展開された動画企画が特に印象に残っています。単なる紹介にとどまらず、物語として構成されていたことで、選手の人柄や魅力をより深く知ることができました。（クラブ広報）
Bリーグモテ男No1決定戦投票スタート！- 東京八王子ビートレインズ🐯 (@hachiojitrains) February 2, 2026
期間中デート動画を投稿していきます🫡
みんなの1票でふーきを幸せに、、、💝
WEB投票は、山本選手を1番&「フォトジェニック賞」に選択してください！！
投票はこちら🔽https://t.co/v4LXoO6UNg#八王子ビートレインズ #Bリーグバレンタイン… pic.twitter.com/57OxjcQNaE
【秋田】クラブスタッフさんの重めの愛が伝わってきて良かったです。ジェダイすぎるヤニー選手、私も好きになりました。（B.LEAGUEスタッフ）
AIにお願いして、物語の世界に溶け込んでもらいました🫠- 【公式】秋田ノーザンハピネッツ (@AKITA_NH) February 5, 2026
なんの世界かわかりますか👀❓#akitanh #BEAKITA #Bリーグバレンタイン https://t.co/l4D8JaiWSr pic.twitter.com/zX60Zw1z4C
【新潟】インスタライブでのチーム力、見ていて楽しかったです 。（デザイナー）
／#樋口蒼生のインスタLIVE 🎥- 新潟アルビレックスBB🏀 (@naxbb_rb) February 5, 2026
-----✂️✂️ｷ ﾘ ﾇ ｷ✂️✂️-----
＼
2月3日のインスタLIVEをまだご覧いただけてない方へ🤲🧡かわいいあおちゃんのハイライトをどうぞ🫶🏻💘
次回は…
▶︎▶︎▶︎2月8日(日)18:00~開催‼️
お見逃しなく🍫🤎#目つむってニカー😆#新潟のハチワレ…🤔… pic.twitter.com/AJ35K9Sw5n
すべてをご紹介ができず申し訳ございませんが、ほかにも沢山のクラブ・選手へ投票がありました。
記念すべき10回目の開催となった「Bリーグバレンタイン」
改めて9日間、お疲れ様でした！
投票にご参加くださった皆さま、特別賞審査員の皆さま、
エントリー選手の皆さま、クラブの皆さま、
たくさんの魅力を発信いただき、素敵な盛り上げを、ありがとうございました。
これからも、それぞれがオンリーワンの強みを武器に、
B.LEAGUEを一緒に盛り上げていけたら嬉しく思います。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
関連記事 【Bリーグバレンタイン2026】投票方法と楽しみ方をご紹介 【Bリーグバレンタイン2026】個性豊かなエントリー選手に聞いてみた 【Bリーグバレンタイン2026】『メンズノンノ賞』選考座談会 密着レポート！ 【Bリーグバレンタイン番外編】B.LEAGUEの外国籍選手が教える「海外のバレンタイン事情」