この企画がスゴイ！Bリーグバレンタイン2026『スタッフ賞』投票コメントをご紹介

9日にわたる熱い投票期間が終了した「Bリーグバレンタイン 2026」

本日、2月14日12時に全ての賞の結果が発表されました。

エントリー選手、クラブの皆様には、今年も、工夫を凝らした様々な企画でこの期間を盛り上げていただきました



今回、B.LEAGUE10周年を記念して新登場した特別賞のうちの1つ「スタッフ賞」は、そんな「企画力」「広報力」を審査基準とした賞です。





審査員は、クラブ広報の皆様と、バレンタイン企画関係者スタッフ。すべてのエントリー選手・クラブに賞をあげたい気持ちをおさえつつ、特に「このクラブはすごかった！」という選手・クラブに票とコメントをいただきました。中でも、特に票が多かったところのコメントをご紹介します。

信州ブレイブウォリアーズ

▼投票コメント

・シーズン中のため、普段の試合に関する広報業務などもある中恋愛シミュレーションゲームのような動画を作って投稿している熱の入れ方に驚きが隠せませんでした。いつから準備していたのか聞きたいです笑（クラブ広報）

・バレンタイン物語のクオリティというかスキルが高すぎます。担当者さん稼働大丈夫ですか？お疲れ様でした、ゆっくり休んでください。（B.LEAGUEスタッフ）

・クラブ広報さんと、同僚選手の頑張り、後押しを感じたし、投票期間中の試合で超ロングブザービート3を決めた小栗選手も持ってるなと感じました。（デザイナー）

・ゲーム風の動画がとても素敵でした！数年前のラブコメモチーフにしたモテ男の時にやりたいなと思っていたので、悔しいです！また、幼馴染の土家選手の協力も絆を感じられて良かったです！（クラブ広報）

・乙女ゲーでの斬新なアピール、仲間の素敵な後押し（裏切り）、２方向からの後押しで企画力の高さがずば抜けていました（デザイナー）

大阪エヴェッサ

▼投票コメント

・「いいね快成じゃん」の歌詞フレーズを聞いたとき、「ついにオリジナルソングまで書き下ろしたのか…！」と思いました（勘違いでした）。ただ、本当にそれをやりそうな実行力と勢いがエヴェッサさんのバレンタインにはあると思います。（B.LEAGUEスタッフ）



・オフシーズンから動画を撮影している準備力、様々な選手を巻き込みいろんな角度でモテを表現する企画力が素晴らしいと思いました。（クラブ広報）



・SNSをはじめ、奥行きのリアルな部分も細かく作り込みがされていて、素敵でした。視聴者も楽しめる圧巻の発信。ここまで丁寧に実行するからこそ選手も楽しめるのだろうなと感じました。（クラブ広報）



・毎日の企画をしっかり作り込んでいらっしゃったから（クラブ広報）

茨城ロボッツ

▼投票コメント

・M-1をオマージュした「始めましょう。」のポスターを見たときは、やられた！と思いました。様々な企画を数多く実施されており、見ていてワクワクしました！（クラブ広報）



・「#教えてジェミン」の動画に登場するジェミン選手がとても自然体でほのぼのしていて、他クラブがどちらかというとかっこよく決めた写真や動画が多いので、とても印象に残りました。（クラブ広報）



・「 #教えてジェミン 」あれこそまさに、ヤンジェミン選手にしかできないコンテンツだなと思い、選手の個性を全面に出した素敵なコンテンツだったと思います。そして何より、タメになる。キャッチコピーの「 #テッペン取ってヤンよ 」も含め、オリジナリティ溢れる投稿が素晴らしかったです！（クラブ広報）



・ヤン選手の思いやりを感じることのできた、素敵なインタビューでスタッフと選手の絆を感じました（デザイナー）



・日に日にジェミン＆広報さんの「…ドゥフっ」待ちになっている自分がいました。また不定期でやってください。（B.LEAGUEスタッフ）

ベルテックス静岡

▼投票コメント

・移籍元クラブのファンやブースターへの呼びかけや、地元新聞での取り上げられ方がすごく、一丸！という印象を受けました。（クラブ広報）



・「#冬に咲くひまわり」というキャッチコピーがとても良かったです。ベルテックス静岡さんはチームの広報活動において「あたたかさ」や「やさしさ」を常にブランディングとして意識されているなと感じていたのですが、今回のバレンタイン企画のキャッチコピーもチームのブランディングにぴったりなものだと思いました。（デザイナー）



・選手ご本人も企画に前向きで、選手の良さがふんだんに伝わってくる企画でした。（クラブ広報）



・広報さんからの林選手への愛情が惜しみなく溢れていて、見ていてほっこりしました。 林選手も本当に協力的で、全力で取り組むその姿勢に、感心しました。広報さんの本気度が伝わり、それに応える林選手の姿が微笑ましく、応援したくなる気持ちになりました。（B.LEAGUEスタッフ）

そのほかにも……

【長崎】様々なイケ散らかしたリオン選手のキャラクターポスターを披露してくれて、毎日「今日は何かな」と楽しみでした。添えられている秀逸なキャッチフレーズとリオン選手の軽快なコメントもぐっときました。（B.LEAGUEスタッフ）

【青森】今年も見たいと期待値が爆上がりした大高選手のダンス、キュートで素晴らしい出来でした！！（デザイナー）

【富山】毎日習慣付けにじゃんけんはキャッチ―だったので、「はるあき」という名前が頭に残りました！！あとこれに協力した選手も素晴らしいな…と感動いたしました！（クラブ広報）

【八王子】ドラマ仕立てで展開された動画企画が特に印象に残っています。単なる紹介にとどまらず、物語として構成されていたことで、選手の人柄や魅力をより深く知ることができました。（クラブ広報）

【秋田】クラブスタッフさんの重めの愛が伝わってきて良かったです。ジェダイすぎるヤニー選手、私も好きになりました。（B.LEAGUEスタッフ）

【新潟】インスタライブでのチーム力、見ていて楽しかったです 。（デザイナー）

すべてをご紹介ができず申し訳ございませんが、ほかにも沢山のクラブ・選手へ投票がありました。



記念すべき10回目の開催となった「Bリーグバレンタイン」



改めて9日間、お疲れ様でした！

投票にご参加くださった皆さま、特別賞審査員の皆さま、

エントリー選手の皆さま、クラブの皆さま、

たくさんの魅力を発信いただき、素敵な盛り上げを、ありがとうございました。



これからも、それぞれがオンリーワンの強みを武器に、

B.LEAGUEを一緒に盛り上げていけたら嬉しく思います。



今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

