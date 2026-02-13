【夢見りあむ 夢見りあむはやるしかないver.】 10月 発売予定 価格：29,700円

ユニオンクリエイティブは、フィギュア「夢見りあむ 夢見りあむはやるしかないver.」を10月に発売する。価格は29,700円。

本商品はゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ」に登場するアイドル「夢見りあむ」を1/6スケールフィギュア化したもの。ゲーム内に登場する[夢見りあむはやるしかない]のカードイラストを元に立体化されている。

水着衣装が再現され、フリルやリボン、装飾パーツまで細部まで作り込まれている。水着にはパール塗装を用いており、高級感のある仕上がりとなっている。涙もクリアパーツで立体的に表現されている。

夢見りあむ 夢見りあむはやるしかないver.

10月 発売予定

価格：29,700円

スケール：1/6

サイズ：全高約26.3mm

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。