この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

築65年の廃墟団地は「クリエイターの聖地」だった。再建築不可のエリアが入居率9割超へ変貌した驚きの手法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ローエの建築都市解説」が「【なぜ】築65年”廃墟木造団地”が入居率9割超 入居希望殺到の裏側【月見台住宅】」を公開した。動画では、神奈川県横須賀市にある築65年超の木造団地「月見台住宅」が、廃止決定による全戸退去という絶望的な状況から、入居率9割を超える人気スポットへと再生したプロセスと、その背景にある画期的な仕組みについて解説している。



横須賀市田浦の山の上に位置する月見台住宅は、1960年に建設されたかつての市営住宅だ。動画によると、この場所は車1台がやっと通れるほどの細い坂道の先にあり、さらに法的な規制により建物の建て替えが困難なエリアであるという。老朽化と人口減少に伴い、横須賀市は2020年度に廃止を決定し、住人は全員退去した。通常であれば解体して更地にするか、そのまま放置される運命にある「負の遺産」だった場所だ。しかし、現在の入居率は9割を超え、賃貸住宅の平均を大きく上回る活況を呈している。



動画投稿者は現地を訪れ、その再生の鍵が「職住一体のなりわい住宅」というコンセプトにあると分析する。現地には、カフェや雑貨店、アトリエなど、住居兼店舗として利用するクリエイターや事業者が集まっていた。特筆すべきは、既存の建物を壊さずに活かすリノベーションの手法だ。狭い平屋を2戸つなげて1戸にする「ニコイチ」という形式を採用し、十分な広さを確保。さらに、内装をあえて未完成の状態で引き渡すことで、入居者が自由にDIYできる余地を残した。これにより、不便な立地や古い建物といったネガティブな要素が、逆に「自分たちらしく暮らしを編集できる」という魅力へと転換されたのである。



また、このプロジェクトは市が土地と建物を提供し、民間企業が資金調達や運営を行うという公民連携で進められた点も重要だ。動画の終盤で投稿者は「使い道を変え、関わる人を変えることで、かつての市営住宅は再び人を引き寄せる場所へ生まれ変わった」と総括した。全国に数多く存在する老朽化したニュータウンにおいて、月見台住宅の事例は、不利な条件を価値に変える新たな再生モデルとしての可能性を示している。