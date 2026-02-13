IVE¥ì¥¤¤¬¡Èº¿¹ü¥Ô¥¢¥¹¡É»Ñ¤òÈäÏª¡Ö¥»¥ó¥¹ÎÉ¡ª¡×¡ÖÎ®¹Ô¤ê¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼¡£¥»¥¯¥·ー¤Ê»Ñ¤È¥¬ー¥êー¤Ê¡È¥³¥í¥Í¥Ä¥¤¥ó¡É¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤â¡Ö¿¶¤êÉý¤¨¤°¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë
IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤ÎREI¡Ê¥ì¥¤¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£º¿¹ü¤Ë¥Ô¥¢¥¹¤ò»Ü¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛIVE¥ì¥¤¤Î¡Èº¿¹ü¥Ô¥¢¥¹¡É¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ¡ª①～④¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¿µÕ¤Ç¥¬ー¥êーÁ´³«¤Ê¡È¥³¥í¥Í¥Ä¥¤¥ó¡É»Ñ¤â
¢£IVE¥ì¥¤¡¢º¿¹ü¤È»Ø¤Ë¥Ô¥¢¥¹¤òÉÕ¤±¤Æ¥¯ー¥ë¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë
IVE¤Ï2·î12Æü¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²»³ÚÈÖÁÈ¡ØM COUNTDOWN¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¿·¶Ê¡ÖBANG BANG¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£¤Þ¤¿¥ì¥¤¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤ÎGAEUL¡Ê¥¬¥¦¥ë¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC¤âÌ³¤á¤¿¡£
¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥ì¥¤¤Ï¥Ö¥í¥ó¥É¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¥·ー¥ë¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢Î¾Êý¤Îº¿¹ü¤Î²¼¤Ë¥Ô¥¢¥¹¤ò»Ü¤·¡¢¤µ¤é¤Ë»Ø¤Î´ØÀá²¼¤Ë¤â¥·¥ë¥Ðー¥Ô¥¢¥¹¤ò»Ü¤·¤¿¡£5～7ËçÌÜ¤Ç¤Ï¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»Ø¤Î¥Ô¥¢¥¹¤òÄ´À°¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¥Ô¥¢¥¹¤Î¼þ°Ï¤ËÀÖ¤ß¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¼Á´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥¤¤Ï¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò¶¯¤á¤Ë°ú¤¤¤¿°Ï¤ßÌÜ¥á¥¤¥¯¤Ë¥°¥ìー¤Î¥«¥é¥³¥ó¤òÃå¤±¡¢±Ô¤¤ÌÜÎÏ¤òÊü¤Ä¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Í¥¤¥ë¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤òÊü¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Öº¿¹ü¥Ô¥¢¥¹¤ä¤Ð¡×¡ÖÅ·ºÍ¡ª¡×¡Ö´é¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æº¿¹ü¤Ê¤Î¥»¥¯¥·ー¡×¡Ö¥»¥ó¥¹ÎÉ¡ª¡×¡Ö¥Ô¥¢¥¹¥·ー¥ë¤Î²¼¤ËÀÖ¤ßÆþ¤ì¤ë¤ä¤Ä¡¢¤¹¤´¤¯Î®¹Ô¤ê¤½¤¦¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤·¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¡¢¤Ä¤Þ¤êºÇ¶¯¡×¡Ö±§Ãè°ì¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£IVE¥ì¥¤¡¢¡ØM COUNTDOWN¡ÙMC¤Ç¤Ï¥³¥í¥Í¥Ä¥¤¥ó¥Ø¥¢¤ÇÅÐ¾ì
¤Ê¤ªÆ±Æü¤ÎMC¤Ç¥ì¥¤¤Ï¡¢¥¬ー¥êー¤ÊÌ¥ÎÏÁ´³«¤Î¥³¥í¥Í¥Ä¥¤¥ó¥Ø¥¢¤ÇÅÐ¾ì¡£Æ±°ì¿ÍÊª¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¿¿µÕ¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò¸«¤»¤Æ¡È¥«¥á¥ì¥ª¥ó¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¡¢¡Ö¿¶¤êÉý¤¨¤°¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£