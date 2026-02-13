「子どもが苦手」な医大生が、小児外科医になった「本当の理由」

いい医者とはなんだろうか。

開業医のやりがいとはなんだろうか。

「開業医の仕事は、大学病院や公立病院の仕事とは極端に違っていた」と語る、『60歳からの人生を考える22の発想』（小学館新書）の著者・松永正訓氏が気づいたこととは――。

63歳の小児外科医が「本音」を明かす。

働くことが純粋に楽しいというビジネスパーソンもいるだろう。だけど、還暦くらいになってくると、仕事に体力がついていかなくなったりする。そうなると単純に仕事は楽しいと言えなくなるかもしれない。

若い頃のぼくは仕事を楽しむという発想がなかった。でも、還暦を迎えて馬力が落ちてから、「仕事をがんばろう」という考え方から、「仕事を楽しもう」というふうに考え方をシフトした。ぼくの場合は、小児医療を仕事にしているから、子どもとの触れ合いを大事にしたいし、楽しんでいるのが60歳からの日々の姿だ。

子ども好きでも外科好きでもないが…

よく聞かれる質問がある。子どもが好きなんですか？ う……これは答えにつまる。確かにぼくの知っている小児科の先生たちはみんな子ども好きだ。子どもが好きで小児科医になったという人ばかり。でも、ぼくは、子どもは実はちょっと苦手だった。ではなぜ小児外科医になったのか。そのあたりから振り返っていこう。

医学部6年生のときのベッドサイドラーニング（臨床実習）。1週間の小児科の実習で見たある患者さんは、5歳くらいの子だった。車椅子に乗り、気管切開を受けて人工呼吸器がつながっていた。お母さんが車椅子を押して、病棟の中を散歩するようによく歩いていた。

今の時代だったら在宅に移行しているはずで、当時はそういうノウハウがなくて、ずっと入院していたのだろう。お子さんは、いわゆる神経難病。筋肉の動きを司る脊髄の神経細胞の障害で筋肉が動かなくなる疾患である。

発症には遺伝が関わる。両親が共にこの病気の保因者の場合において、4分の1の確率で子どもは病気を発症する。両親が保因者の組み合わせなんてめったにないので、こうした疾患を「遺伝子の交通事故」と言ったりする。

この両親の間に生まれた最初の子は病気を発症し、やがて亡くなった。第二子も病気を発症し、やがて亡くなった。そして第三子も病気を発症し、呼吸器をつけて命をつないでいるという状況だった。つまり4分の1が連続して3回起こった。

そのお母さんはとても堂々としていた。今なら分かるけど、重い障害の子を持つ母親にはある種のプライドがあるように思う。自分はしっかりやっているという自己肯定感のような。医学生だったぼくはその母親の佇まいに圧倒されて、自分には小児科医は務まらないと思った。

脳神経外科の実習では、脳腫瘍に侵されている、2歳の子を見た。腫瘍が広がり水頭症（脳室に髄液が溜まる）になってしまい、回復の見込みはないという状態だった。脳外科の主治医は、D先生。外科医には見えない、とても紳士的な先生で、ぼくら学生5人は大きなテーブルを囲んでD先生からたくさん話を聞かせてもらった。

ベッドサイドラーニングでは、教官の先生から学生へ厳しい質問がどんどん飛んでくるという雰囲気なのだが、D先生はそういう人ではなかった。うんと丁寧に教えてくれる。そして学生に悩みを吐露していた。自分はこの患者にどういう治療をしたらいいのか分からないと。

あらゆる治療をやったので、もう打つ手はない。このまま水頭症が悪化するのを、手をこまねいて見ているだけなのか、それとも、脳室からお腹へチューブを通す手術をして、脳室の中の髄液をお腹の中に逃してやれば楽になるのか。でも、そうすると、がん細胞をお腹の中にばら撒くことになる……それでいいのか。

当然ぼくら学生は何も答えられず、黙ってD先生を見つめていた。医療には正解がないとこのとき知った。ぼくは、脳神経外科医になってD先生のお手伝いをしたい気持ちが少し湧いたが、決めきれなかった。脳神経外科は脳卒中など、けっこう守備範囲が広く、脳腫瘍の子どもだけに関わっていればいいのではなかったことも気になった。

さて、小児外科である。小児外科のメインの病気は神経芽腫（しんけいがしゅ）などの小児がん。子どものお腹や胸の中にできる固形がんである。小児外科医たちが自分で、抗がん剤治療・外科手術・放射線治療（の計画）をやっていた。ぼくは、この集学的治療というものにすごく憧れを持った。

ぼくが医学生だった1987年頃は、大人の外科医は手術をするだけだったし、腫瘍内科医なんて存在しなかったから、がん患者は切られて終わりだった。そういう状況にあって小児外科医はカッコよかった。どこの科に所属するか迷いながら小児外科の医局長に相談に行くと、医局長は熱心に誘ってくれた。

「子どもが好きなんでしょ？ 外科が好きなんでしょ？ だったら、小児外科が一番いいじゃないか！」

そう言ってくるが、別にぼくは「子ども」が好きでも「外科」が好きでもなかった。でもやはり神経芽腫の治療がやりたくて小児外科を選んだ。

小児外科医をやってよかったと思うとき

あれから、38年経つ。やっぱり子どもはいい。何がいいって育っていくところがいい。ぼくは開業して19年だが、赤ちゃんの頃から診ている子が、幼稚園に入園したり、小学生になったり、ニキビづらの中学生になったり。身長なんかぼくより大きくなって。でも体は大きくても、ぼくの前では体を縮めていて、ぼくのことを親戚の（ちょっと怖い）おじさんぐらいに思っているのかもしれない。

先日、マイクロミニスカートを穿いた、スリムで長身で金髪のママが0歳の赤ちゃんを連れて受診した。初診である。ところがなぜか、そのママはうちの看護師さんと親しげに喋っている。ん……どういうこと？

「先生！ 私です。私、この前まで先生の患者だったんです。結婚して赤ちゃんができました！」

なんと！ そりゃ、分からん。

ぼくが還暦を迎える前後の頃になって、大学病院で診ていた子どもたちが大きくなり、ぼくのクリニックにコンタクトを取ってくることが増えた。多いのはやっぱりがんの子ども。それから肝破裂に対して大量輸血をしながら血管造影カテーテルで止血を行い、命を救った子からも手紙が来た。

そういう子が、10年経ち、15年経って大人になり、手紙を書いてくれたり、メールを送ってくれたりする。今は非公開だが、数年前までぼくのクリニックのホームページにはメールアドレスが書かれていた。

『先生、私のこと、覚えてますか？』と手紙やメールには書かれているが、忘れるはずがない。こっちも必死になって治療したのだから、忘れようたって忘れようがない。幼稚園児だった子が、大人になって感謝の手紙を送ってきてくれるのは、うれしいとしか言いようがない。

今でも年賀状を送り続けてくれる子もいる。当時1歳だった肝芽腫(かんがしゅ／小児の肝臓がん）の子。肝臓に何個も腫瘍があり、両方の肺にもたくさん転移をしていた。当時のデータでは、そうした子が助かる可能性はおよそ12％。抗がん剤を中心として集学的治療で完全に治した。あの頃、お母さんに、この子が元気なハタチになったら、寿司屋のカウンターで一緒に寿司をつまみながら酒を飲もうと約束した。

昨年、この子はハタチになった。年賀状には本人の字で、『先生、お寿司の約束、忘れていませんよね？』と書かれている。こういう年賀状を読むと、小児外科医をやっていて本当によかったと思う。少し泣きそうになる。

サプライズで、アポ無しでクリニックに直接やってくる子もいる。「今日、成人式でした。その帰り！」とか、「赤ちゃんできました！ 先生、抱っこしてください」とか。

こうしたうれしい経験ができるのも長年、一つのことに携わってきたからだし、歳を重ねてきたからこそ。若い頃には得られなかった仕事の喜びの一つだろう。これだから小児医療はやめられない。

