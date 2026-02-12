「生まれたてのような透明肌に」ピーリングよりも負担なくうるおう「角質ケア化粧水」

ベタつかず、軽やかな使用感でありながらも、内側から輝くような肌をかなえる新処方コスメが続々登場。肌悩みにダイレクトにアプローチする革新的な成分、毎日使いたくなる心地よさを両立した名品を詳しく解説。







悩みの根源＝角質ケアに着目

V.C. モイストリニューイングローション 100mL 3,960円／dr365 加齢によって深刻化する大人の毛穴悩みを引き起こす角質層の状態と、肌の生まれ変わりサイクルに着目した新発想の化粧水。”剥かない”ピーリング着想で肌負担なく角質をケアし、毎日生まれたてのような透明感が宿る肌へ。



（解説）

皮膚科学の専門家が監修したこの化粧水。従来のピーリングとは異なり、古い角質を物理的に剥がしたり薬剤で溶かすことなく、やさしいアプローチで角質ケアを実現。独自のイオンポレーション技術により、うるおいを角質層へ届け、すこやかな肌へ。



ビタミンCをはじめとする美容成分を効率的に肌の奥まで浸透させ、角質層のうるおいバランスを整える。年齢による肌の乾燥やハリ不足、ごわつき、毛穴の目立ちが気になる大人の肌に特におすすめ。シカ成分やアミノ酸も配合し、敏感な肌にもやさしい。







（美容を仕事にする人たちの愛用品）

