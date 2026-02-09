¥Þ¥óU¤ÎÉ¬»¦CK¡Öº£²ó¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡×¡¡4Ï¢¾¡¤ÇCL·÷Æâ¡ÄOB¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Î½õ¸À¡Ö¤¿¤ÀÂÇ¤Á¹þ¤á¡×
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎ¢Â¦
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö2·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°Âè24Àá¤Ç¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ò2-0¤Ç·âÇË¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖThe Sun¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ÇOB¤ÎDF¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¤¬´ØÍ¿¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Á°È¾38Ê¬¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏÁê¼êDF¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥í¥á¥í¤ÎÂà¾ì¤Ç¿ôÅªÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢Ä¾¸å¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡£MF¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢MF¥³¥Ó¡¼¡¦¥á¥¤¥Ì¡¼¡¢FW¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â¤Î3¿Í¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ò¸«»ö¤Ë·è¤á¤ÆÀè¼ê¤ò¤È¤Ã¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¼«ÂÎ¤Ï¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â¤Î¸Ä¿Íµ»¤À¤¬¡¢¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¼«ÂÎ¤Ï¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¤ÎÈ¯°Æ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¤Î¹×¸¥¤ò¶¯Ä´¡£¸½ºß¡¢¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¤Ï¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥àÁ°´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¸å¤Ë»ÃÄê»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¥ã¥ê¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¥³¡¼¥Á¤¬¹¶·â¿Ø¤ËÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤¿¤ÀÂÇ¤Á¹þ¤á¡£ÌÂ¤ï¤º¤ËÂ¤ò¿¶¤ì¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¡£¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬º£¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÎý½¬¤Ç¤Î»ÑÀª¤¬·ë²Ì¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¡Ö¤³¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ï´ÆÆÄ¤ÎÄó°Æ¤ÇÎý½¬¤·¤¿¡£1²ó¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¥È¥é¥¤¡õ¥¨¥é¡¼¤ò·Ð¤Æ´°À®¤·¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Ï¸åÈ¾36Ê¬¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¡¢ÄÌ»»314»î¹ç¤Ç200¥´¡¼¥ë´ØÍ¿¤ÎÂçÂæ¤ËÅþÃ£¡£µ»ö¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò½³¤ëÁ°¤Ë3¿Í¤Ë¥µ¥¤¥ó¤òÁ÷¤ê¡¢¤½¤Î¸å¼«¤éÄÉ²ÃÅÀ¤âÃ¥¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë¾¡Íø¤·¡¢4Ï¢¾¡¤È¹¥Ä´¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½Ð¾ì·÷Æâ¤Î4°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£¥¥ã¥ê¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀÖ¤¤°Ëâ¤¬Éü³è¤ò¿ë¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë